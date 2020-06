Suomessa todettujen koronavirustapausten määrä kasvoi sunnuntaina 17 tapauksella. Koko maassa on ilmoitettu tähän mennessä 7 104 tautitapausta, kertoo THL.

Viikonloppuna on tullut tietoon yksi uusi koronavirustautiin liittyvä kuolema. Koronavirukseen on kuollut Suomessa tähän mennessä 326 ihmistä. Sairaalahoidossa taudin vuoksi on nyt 26 ihmistä. Tehohoidossa koronaviruksen vuoksi on koko maassa yksi potilas, lauantaina tehohoidossa oli vielä kaksi.

Suomen väestöön suhteutettuna koronavirustapauksia on ilmaantunut 128 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana 5.–11. kesäkuuta todettiin 119 uutta tautitapausta, mikä tarkoittaa, että uusia tapauksia ilmeni tuona aikana kaksi tapausta 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustilanne on viime viikkojen aikana pysynyt rauhallisena Pohjois-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on havaittu yhteensä 134 tautitapausta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 146, Lapin sairaanhoitopiirissä 72 ja Kainuun sairaanhoitopiirin alueella 64 tautitapausta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL arvioivat torstaina, että koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan. Tällä hetkellä viruksen tartuttavuusluvuksi arvioidaan 0,7–0,8, mikä tarkoittaa epidemian hiipuneen Suomessa jo pidempään.

