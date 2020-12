Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut maanantaina 160 uutta laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa.

Niistä kaksi on rekisteröity Ouluun. Uusia tartuntoja on rekisteröity myös muaalle maakuntaan: Iihin kaksi ja Muhokselle yksi.

Oulussa on todettu koko epidemian aikana nyt yhteensä 1095 koronatartuntaa ja koko Pohjois-Pohjanmaalla 1468.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tartuntojen määrä nousi yhdellä Torniossa todetulla tapauksella. Alueelle on nyt rekisteröity tartuntoja yhteensä 344.

Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntoja on nyt 352, mikä on sama lukema kuin eilen. Myöskään Kainuun tartuntamäärissä ei ole tapahtunut muutoksia sunnuntaihin verrattuna. Maakuntaan on kirjattu nyt 167 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on todettu epidemian aikana nyt yhteensä 35 137 koronavirustartuntaa.

THL:n tiedot pohjautuvat tartuntatautirekisteriin, johon kirjataan kaikki epidemian aikana todetut laboratoriovarmennetut koronavirustartunnat. Luvut eivät ole päiväkohtaisia, vaan ne saattavat päivittyä viiveellä.

Juttua päivitetty klo 12:45: lisätty fakta koronatartunnoista kunnittain.