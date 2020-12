Arkistokuva Raahen sairaalan infektiopolilta. Kuva: Vesa Joensuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi torstaina Ouluun viisi uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan kaupungissa on todettu epidemian aikana 1036 tartuntaa. Tartuntojen määrä on lähtenyt laskuun marras–joulukuun huippulukemista.

THL:n ja Oulun kaupungin päivittäin ilmoittamat luvut eivät ole vertailukelpoisia erilaisesta tilastointi- ja ilmoitustavasta johtuen.

Oulun lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle merkittiin uusia tartuntoja myös Ylivieskaan (2), Raaheen (2) ja Kempeleeseen (1).

Ylivieskan kokonaistartuntamäärä on nyt 50, Raahen 39 ja Kempeleen 51.

Koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu epidemian aikana 1 381 tautitapausta. Tartuntamäärät ovat jonkin verran laskussa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on ollu 336, kun edeltävän kahden viikon jaksolla niitä oli 443.

Koko maahan THL raportoi torstaina 358 uutta tartuntaa. Varmistettuja tautitapauksia on nyt 32 228.

THL kertoi torstaina, että koronaan liittyviä kuolemia tuli 12 lisää edellispäivään verrattuna. Kuolemia on nyt raportoitu yhteensä 484.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa olevien potilaita on nyt 103. Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa olevien potilaiden määrä on 134. Kaikista potilaista 27 on tehohoidossa.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 18 henkilöä, joista kolme on tehohoidossa.

Päivitetty kello 13.46: Lisätty kuolemien määrä ja tietoja sairaalahoidossa olevien määrästä.