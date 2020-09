Koronatestejä tehdään Suomessa nyt runsaasti. Kuva Raahen sairaalasta. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 105 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Suomessa tartuntoja on rekisteröity yksi, kun Rovaniemen tartuntamäärä on noussut 34:ään. Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) alueella on kirjattu nyt 94 koronavirustartuntaa epidemian aikana.

LSHP:n infektiolääkärin Antti Väänäsen mukaan tuoreessa tilastomerkinnässä ei ole kyse Lapin sairaanhoitopiirissä testatusta henkilöstä.

Muissa pohjoisen sairaanhoitopiireissä tartuntamäärät ovat pysyneet edellispäivään nähden ennallaan: Pohjois-Pohjanmaalla tartuntamäärä on 192, Länsi-Pohjassa 153 ja Kainuussa 89.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on sairastunut koronavirukseen 890 henkilöä. Sitä edeltäneen kahden viikon aikana luku oli 458.

Uusia tautiin liittyviä kuolemantapauksia ei ole ollut keskiviikon jälkeen. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 343.

Pohjois-Pohjanmaalla tautitapaukset vähentyneet

Pohjois-Pohjanmaalla tautitapaukset on kahden viikon tarkastelujakson aikana vähentyneet. Viimeiden viimeisen kahden viikon aikana maakunnassa on todettu kahdeksan koronatartuntaa ja sitä edeltäneen kahden viikon aikana 22 tartuntaa.

Länsi-Pohjassa tartuntoja on ollut kahden viikon aikana yksi ja sitä edeltävinä viikkoina nolla.

Lapissa on rekisteröity kolme tartuntaa sekä edellisen kahden viikon tarkastelujaksolla että sitä edeltäneen kahden viikon aikana.

Kainuussa sen sijaan koronatartuntojen määrä laski kahden viikon vertailujaksoilla roimasti. Edellisen kahden viikon aikana koronaviruksen aiheuttama tauti on rekisteröity kahdella henkilöllä ja sitä edeltäneillä kahdella viikolla 21 henkilöllä. Kyseessä oli Kuhmossa ilmennyt tautiryvästymä.

Koko epidemian aikana koronaviruksen aiheuttamia sairastumisia on rekisteröity Suomessa 9484:n henkilön kohdalla. Eniten tautia on todettu 20–29-vuotiaiden joukossa, jossa sairastuneita on noin 1900 henkilöä.

Kello 14.14 lisätty tiedot kuolemantapauksista.