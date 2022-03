Helsinki

Keskusta päätyi ministerikierrätykseen, kun Jari Leppä ilmoitti lopettavansa poliittisen uransa kuluvan vaalikauden jälkeen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Keskusta vaihtaa maa- ja metsätalousministeriä, kertoo Suomenmaa. Ministerikierrätykseen päädyttiin, koska keskustan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on ilmoittanut luopuvansa poliittisesta urastaan kuluvan vaalikauden jälkeen.

Uusi ministeri valitaan ensi viikon torstaina eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja meppiryhmän yhteiskokouksessa. Hänet nimetään virallisesti valtioneuvoston jäseneksi huhtikuun kuluessa.

Leppä itse sanoi olevansa valmis luopumaan ministerin paikastaan kertoessaan viime perjantaina vetäytyvänsä politiikasta.

Suomenmaan mukaan keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo olleensa tietoinen Lepän ratkaisusta jo jonkin aikaa, ja seuraavista askeleista on sovittu hänen kanssaan yhdessä.

– Kunnioitan Jarin päätöstä ja arvostan erityisesti tapaa, jolla hän on tällä hallituskaudella toiminut, Saarikko sanoo Suomenmaassa.

Leppä neuvotteli tukipaketin maatiloille

Lepän kauden suurimpiin asioihin kuuluivat neuvottelut maatalouden CAP-uudistuksesta ja EU:n maataloustuista. Saarikko nostaa esille myös, että Leppä tarttui suomalaisen ruoantuotannon kannattavuusongelmaan ja neuvotteli maatiloille tukipaketin akuuttiin kriisiin.

– Suomalaisen ruoantuotannon omavaraisuus on erityisen tärkeä varmistaa nyt, kun maailma ja Eurooppa on peruuttamattomalla tavalla sodan myötä muuttunut, Saarikko korostaa.

Pertunmaalainen Leppä, 62, on toiminut kansanedustajana vuodesta 1999 lähtien ja maa- ja metsätalousministerinä viimeiset viisi vuotta. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa.

Leppä luonnehti torstaina eduskunnassa ministerin tehtävää mieluisaksi. Hän perusteli ministerin paikan jättämistä sillä, että ei ole enää ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– On mielestäni ihan reilua, että tämän paikan haltija on seuraavissa vaaleissa ehdolla. Se on myös puoluetta kohtaan reilua. Puolue antaa nämä tehtävät, Leppä sanoi toimittajille eduskunnassa.

Saarikko vaikeni seuraajaehdokkaista

Saarikko kiitteli keskustan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Leppää tämän pitkäaikaisesta työstä suomalaisen maa- ja metsätalouden hyväksi.

– On ollut ilo valmistella tätä ratkaisua yhteistyössä Jarin kanssa. Arvostan hänen ajattelutapaansa katsoa eteenpäin keskustan kokonaisetua, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan on hyvä, että vaalikauden loppusuoralla maa- ja metsätalousministerin tehtävää hoitaa henkilö, joka asettuu myös ehdolle vaaleissa ensi vuoden keväällä.

Saarikko ei suostunut arvioimaan, olisiko esimerkiksi eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2017 toiminut Anne Kalmari (kesk.) varteenotettava nimi Lepän seuraajaksi.

Kalmari, 53, on neljännen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden maisteri ja taustaltaan maatalousyrittäjä. Häntä pidettiin yhtenä vahvana ehdokkaanan maa- ja metsätalousministeriksi, kun hallitusta muodostettiin keväällä 2019.

– Keskustassa on monia hyviä vaihtoehtoja tämänkin tehtävän hoitamiseen, Saarikko sanoi.

– Nimiehdotuksiin ja valintaehdotuksiin palataan viikon päästä kokouksessa, hän jatkoi.