Suomenlinnassa asuu 800 asukasta. He kannattelevat toisiaan meneillään olevassa poikkeustilassa niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Poikkeustila saarella

*** Suomenlinna yhdistää kuin saman jengin fanittaminen. Näin toteaa yksi radiodokumentin haastateltava. Poikkeustilassa se on vain korostunut, kun saarella ei ole turisteja ja ihmiset huolehtivat toisistaan.

Toimittaja Riikka Rahi, itsekin suomenlinnalainen, kiertää saarta kyselemässä ihmisiltä, miten menee ja miten aika kuluu. Eläkeläisten kerho istuskelee ulkona ja laskee ohikulkijoita. On ollut kaksi fillaria, kolme autoa, yksi traktori ja yksi äiti lastenvaunujen kanssa.

Muusikot perustivat iltasoittoringin

Saarella asuu mielenkiintoisia ja persoonallisia ihmisiä. Ääneen pääsevät muun muassa lelumuseon johtaja, yrittäjät, osteopaatti, opettaja, muusikko ja taiteilija.

Mitään kovin uutta ihmeellistä ei ilmene, samanlaisia keskusteluja käydään naapuruston ja tuttavapiirin kesken kaikkialla Suomessa. Koronakevään tuntoja ja Suomenlinnan tunnelmaa dokumentti kuvaa kuitenkin hyvin.

Ahdistusta on ollut, mutta monella myös luovuus on päässyt kukkaan. Saarella asuu paljon muusikoita ja he ovat perustaneet iltasoittoringin. Joka ilta soi musiikki livenä eri paikoista tai striimattuna.

Taiteilija taas on aloittanut uuden projektin ja valokuvaa ihmisiä. Samalla syntyy hienoja kohtaamisia.

Ehkä tärkein viesti on se, että eräs ikäihminen on harkinnut kaupunkiin muuttoa, mutta tämä kevät on saanut pyörtämään päätöksen. Suomenlinnassa on turvallista asua, sillä toisista pidetään huolta.

