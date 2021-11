Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korostaa, etteivät hyvät talousuutiset saisi peittää monen yrityksen edelleen hankalaa tilannetta. Myyntiään menettäneitä on paljon enemmän kuin myyntiään nostaneita, Pentikäinen sanoo. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Yrityksistä 40 prosenttia on yhä myynnin tasossa alle korona-ajan alun lukemien, selviää Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien toimenannosta tekemästä Yrittäjägallupista.

Gallupiin vastanneista yrityksistä viidennes (21 prosenttia) kertoi pandemian heikentäneen tuloksentekokykyä ja vähentäneen asiakasvirtoja, erityisesti näin oli tapahtunut kaupan alalla.

– Hyvät talousuutiset eivät saa peittää sitä tosiasiaa, että moni yritys on edelleen koronakuopassa. Myyntiään menettäneitä on paljon enemmän kuin myyntiään nostaneita, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi tiedotteessa.

Suomen Yrittäjiä huolestuttaa erityisesti raaka-aineiden hintojen nousu, josta kertoi 27 prosenttia kaikista vastanneista, mutta teollisuusyrityksistä jopa 63 prosenttia ja rakennusalalla 52 prosenttia. Teollisuusyrityksistä 37 prosentilla oli ollut tuotanto-ongelmia.

Usko yritysten selviämiseen koronakriisistä on noussut. Nyt selviämiseen uskoi 76 prosenttia yrittäjistä, kun elokuussa osuus oli 71 prosenttia.

Suomen Yrittäjien tiedotteen mukaan usko on vahvinta yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä ja pääkaupunkiseudulla. Matalimmillaan usko selviämiseen oli huhtikuussa 2020, jolloin siihen uskoi 45 prosenttia yrittäjistä.

Yli puolet gallupiin haastatelluista yrityksistä (55 prosenttia) kertoi liikevaihtonsa nousseen koronakriisin pahimmista vaiheista, kun taas 37 prosentilla liikevaihto ei ollut noussut.

– Yritysten tilanne on kovasti kaksijakoinen: osa lentää, osa kyntää. Yksinyrittäjien joukossa on eniten heitä, joiden liikevaihto on yhä kriisiluvuissa, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupilla selvitettiin yritysten tilanteita nyt 12. kertaa koronakriisin aikana. Tutkimuksessa haastateltiin 1 029 yrittäjää ja yrityksen edustajaa, ja sen virhemarginaali on +-3,1 prosenttiyksikköä.