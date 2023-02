Suomen Tivoli asettuu jatkossa Oulun seudulla Kempeleeseen. Tivoli ja kunta kertoivat keskiviikkona sopineensa yhteistyöstä, joka aloitetaan jo tulevana kesänä.

Suomen Tivoli on maan suurin ja vanhin kiertävä huvipuisto. Se on toiminut Oulun seudulla vuosikaudet Hietasaaressa. Sinne on kuitenkin jätetty tonttivaraushakemus huvipuistoviihdekeskuksen rakentamista varten samalle alueelle.

Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sariola on tyytyväinen yhteistyön aloitukseen Kempeleen kanssa ensi kesänä. Kuva: Anna Muotka

Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sariola kertoi tällä viikolla saaneensa vuoden alkupuolella tiedon, ettei Oulun kaupungin kanssa katsottu Hietasaaren tontti ole enää tivolin käytettävissä.

Kempeleen kunta tarjosi tivolille uutta sijaintia ja osapuolet kertovat sopineensa pidempiaikaisesta yhteistyöstä

– Tivoli nähdään tulevina vuosina näkyvällä ja helposti saavutettavalla paikalla moottoritien varressa Kempeleessä. Kesällä 2023 Tivoli asettuu Zatelliitin yritysalueelle. Osapuolten tavoitteena on pidempiaikainen yhteistyö niin, että Zeniitin matkailualueen valmistuttua tivolin toimintapaikka siirtyy sinne tarkoitusta varten rakentuvalle tapahtuma-alueelle, Kempeleen kunta tiedottaa.

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi hehkuttaa ratkaisua kunnan verkkosivustolla.

– Olen todella iloinen, että löysimme yhdessä päättäjiemme kanssa nopeasti tivolin tarpeisiin soveltuvan ratkaisun Kempeleestä. Tivoli sopii toimintana erinomaisesti väestörakenteeltaan nuorekkaaseen kuntaamme ja vahvistaa entisestään kunnan pito-, veto- ja elinvoimaa.

Lohi uskoo kiertävän huvipuiston tuovan Kempeleeseen merkittävästi matkailijavirtaa kesäaikana ja useita tärkeitä työpaikkoja erityisesti nuorisolle. Tivolin mukaan sen vuosittainen kävijämäärä on noussut lähelle 300 000:a henkeä.

– Saamme tivolista myös tärkeän kiinnityksen Zeniitin valmistuvalle matkailualueelle, Lohi sanoo tiedotteessa.

– Vierailu Oulun seudulla on venytetty viime vuosina koko kesän mittaiseksi. Tähän on ollut monia vaikuttavia tekijöitä. Olemme yrittäneet löytää Oulusta sopivaa aluetta tivolitoiminnalle jo viitisen vuotta. Nallikarin alueelta sellainen jo löytyikin ja suunnitelmat olivat valmiina. Kaupungin halu saada kiinteä huvipuisto ajoi meidät kuitenkin pois suunnitellulta alueelta, sanoo toimitusjohtaja Lulu Sariola tiedotteessa.

Hän toteaa, ettei korvaavaa tilaa Oulusta löytynyt.

– Lähestyimme Kempelettä asian tiimoilta ja vastaanotto oli erittäin positiivinen. Oli ilo huomata, että kunnassa on nuorta dynaamista päätäntäkykyä ja halua kehittää perheystävällistä ympäristöä, Sariola sanoo.