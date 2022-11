Helsinki

Kuvassa Polarican työntekijät tarkastelevat marjasaalista Rovaniemellä elokuussa. Kuva: Iiro Kerkelä

Suomen suurin marjojen ostaja Valio valvoo marjantoimittajayritystensä työoloja tarkastuksilla, joista ilmoitetaan yrityksille etukäteen. Marjayritysten edustajat ovat näissä ”katselmoinneissa” läsnä eikä marjanpoimijoita joka kerta haastatella, Valiosta kerrotaan.

STT kysyi Valiolta, miten se pyrkii varmistamaan marjanpoimijoiden lainmukaisen kohtelun marjantoimittajayrityksissään. Viime kuussa julki tullut marja-alan ihmiskauppatutkinta on jälleen kiinnittänyt huomion ulkomaalaisten marjanpoimijoiden oloihin Suomessa. Rikostutkinnan keskiössä oleva Polarica Marjanhankinta on Valion suurin marjantoimittaja.

Valion hankintajohtaja Kirsti Rautio kertoo, että Valion edustajat tekevät katselmointeja marjayrityksiin pääsääntöisesti kerran vuodessa. Hänen mukaansa niissä tarkastetaan marjanpoimijoiden poiminta- ja työolosuhteita sekä majoitustilojen kuntoa ja turvallisuutta.

– Poimijoiden haastatteluja ei tehdä aina, mutta mahdollisuuksien mukaan on pyritty haastattelemaan yksittäisiä poimijoita tulkin välityksellä, Rautio sanoo.

”Myös poimijoiden sanaton viestintä tärkeää”

STT kysyi Rautiolta, että jos tarkastuksesta ilmoitetaan marjayrityksille etukäteen eikä poimijoita välttämättä kuulla, saako Valio välttämättä todenmukaista kuvaa tilanteesta yrityksissä?

– Niin, se on varmaan hyvä kysymys -- Emme ehkä ole pohtineet sitä siltä kannalta, koska jos tekisimme yllätyskäynnin, emme varmaan tietäisi, missä poimijat ovat, koska tuskin he siellä leirillä koko ajan ovat, vaan oletettavasti poimimassa. Mutta tätäkin voidaan varmasti miettiä, että onko jotain kehitysehdotuksia ja -ajatuksia tulevaisuudessa, Rautio sanoi.

Vertailun vuoksi aluehallintovirastot eivät ilmoita työsuojelutarkastuksistaan yrityksiin etukäteen.

Vaikka Valion edustajat eivät aina kuule poimijoita henkilökohtaisesti, Raution mukaan he tekevät kuitenkin havaintoja poimijoiden käytöksestä.

– Poimijoiden kohtaamisessa tärkeä elementti on myös sanaton viestintä, eli miten avoimesti ja iloisesti poimijat kohtaavat ja vastaanottavat vieraat. Polarican katselmoinnin yhteydessä leireillä poimijat ovat olleet aina avoimia kohdatessa.

Syyskuisella vierailulla ongelmia ei havaittu

Valio teki Polaricaan viimeisimmän vierailun syyskuussa, jolloin ongelmia ei Raution mukaan havaittu. Tätä edeltänyt katselmointi tapahtui vuonna 2019, koska koronan takia vierailut jouduttiin laittamaan pariksi vuodeksi jäihin.

Liiketoimintasyihin vedoten Valio ei kerro, kuinka paljon marjoja se on Polaricalta ostanut tai mihin hintaan. Raution mukaan Valio ostaa Polaricalta mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa, ja marjoja käytetään laajaan valikoimaan Valion tuotteita.

– Tässä vaiheessa, kun rikostutkinta on kesken, on liian aikaista spekuloida, että mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Tämän vuoden osalta kaikki on jo hoidettu ja tehty. Ensi vuoden osalta toivomme, että meillä on silloin jo lisätietoa asiasta. Eli päätökset tehdään, kun meillä on lisätietoa.

Rautio korostaa, että raaka-aineiden ja toimittajien vastuullisuus on Valiolle erittäin tärkeää, eikä yhtiö hyväksy toimitusketjuissaan minkäänlaisia ihmisoikeusrikkomuksia.

– (Polarican suhteen) kyseessä tosiaan on vasta rikosepäily, mutta olemme jo istuneet alas ja aloittaneet mietinnän siitä, ovatko toimittajahallinnan toimenpiteet meillä yleisesti ottaen riittävällä tasolla.