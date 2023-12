Skarta ja NYAB rakentavat Utajärvelle Suomen suurimman aurinkopuiston.

Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärven kuntaan on tehty investointipäätös.

Hanke on osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämä ja NYAB on valittu hanketta koskevan suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppaniksi. NYABin ja hankeyhtiön välillä allekirjoitetun sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 69 miljoonaa euroa.

Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä. Sen rahoittaa Skarta Energyn enemmistöomistaja, CapMan Nordic Infrastructure II -rahasto. Projektin arvioidaan kokonaisuudessaan valmistuvan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Skarta Energyn mukaan hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Utajärven kunnan ja Utajärven yrityspuiston sekä muiden kumppanien kanssa

Utajärvelle rakennettava aurinkopuisto on merkittävä osa Skarta Energyn tavoitetta rakentaa 800 MW edestä aurinkovoimaa seuraavan viiden vuoden aikana.

Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston arvioitu kapasiteetti on 102,5 piikkimegawattia ja vuotuinen energiantuotanto 97 gigawattituntia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 13,3 miljoonan euron suuruisen investointituen. Aurinkopuisto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Fingridin kanssa aiemmin tehdyn liittymissopimuksen mukaisesti.