Susilauma Pyhäjoella viime heinäkuussa. Arkistokuva Kuva: Eveliina Sorvari

Susien määrä on kasvanut hieman Luonnonvarakeskuksen (Luke) suden kanta-arvion mukaan. Yksilömäärä on kasvanut noin seitsemällä prosentilla ja perhelaumojen määrä noin 14 prosentilla maaliskuun 2022 tilanteeseen verrattuna. Parien määrä on vähentynyt.

– Parien määrän väheneminen ja perhelaumojen määrän kasvu johtuu pitkälti siitä, että parit ovat saaneet vuosi sitten pentuja ja muodostaneet laumoja.