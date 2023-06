Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan välisten liikennejärjestelmien ja huoltovarmuuden kehittämiseen investoidaan vajaa kaksi miljoonaa euroa tulevan kolmen vuoden aikana. Investointi tehdään osana New North - Transport, Logistics and Security of Supply -hanketta ja sitä rahoittaa Euroopan unionin alainen Interreg Aurora -ohjelma. Interreg Auroran tarkoitus on parantaa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien välistä rajan ylittävää yhteistyötä.

Suomesta Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi New North -hankkeeseen osallistuu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot. Lapin liitto on Suomesta hankkeen pääpartneri. Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusosuus 24 tuhatta euroa sekä omarahoituksena tapahtuva työpanos.