Natoon kuuluva, Ukrainan puolustussotaa tukeva Suomi on Venäjälle tätä nykyä epäystävällinen naapuri. On jo odotettu, miten suhtautumisen muutos alkaa näkyä teoissa. Nyt merkkejä on alettu saada.

Venäjän osuus Suomenlahden kaasuputken ja tietoliikennekaapelin katkaisuun on vielä epäselvä, mutta Suomen kaakkoisten rajanylityspaikkojen tapahtumat syksyn kuluessa ovat helpommin tulkittava tapaus.

Joku on Venäjällä päättänyt, että Suomen rajalle päästetään Venäjältä nyt kolmansien maiden kansalaisia, joilla ei ole voimassa olevaa Schengen-viisumia.

Rajavartiolaitoksen arvion mukaan ilmiön taustalla on myös kansainvälistä rikollisuutta. Samalla kannattaa muistaa, että Venäjän rajavartiolaitos toimii turvallisuuspalvelu FSB:n osana. FSB tunnetusti hallitsee likaiset operaatiot kotona ja vieraissa.





Tulijoiden virta ei vielä ole ollut voimakas mutta on kiihtymään päin. Maanantaina turvapaikanhakijoita oli tullut iltapäivään mennessä yli 20.

Päästäessään kolmansien maiden kansalaisia Suomen rajalle ilman Schengen-asiakirjoja Venäjä ei riko kansainvälisiä sopimuksia. Maan viranomaiset ovat kuitenkin pysäyttäneet nämä tulijat jo omalla puolellaan Suomen ja Venäjän keskinäisen sopimuksen perusteella.

Vielä ollaan kaukana syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 lukemista. Tuolloin Venäjä laski raja-asemille Sallaan ja Raja-Jooseppiin yli 1 700 viisumitonta tulijaa.

Asia ratkesi, kun presidentti Putin kehotti Suomen pyyntöjen jälkeen maan turvallisuusviranomaisia tarkentamaan pakolaisvirtojen valvontaa. Nyt samanlaista hyvän tahdon elettä Kremlistä tuskin nähdään.





Syksyllä 2015 ja alkuvuonna 2016 turvapaikanhakijoita tuli Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemien kautta Venäjältä Suomeen niin polkupyörillä kuin romutuskuntoisilla autoillakin. Kuva: Pekka Aho

Keskeinen kysymys on nyt, kuinka pahoja ongelmia Venäjä pystyy Suomen rajoille aiheuttamaan. Kolmansien maiden kansalaisia Venäjällä on useita miljoonia. Suomen itärajan tilanteesta saataisiin noilla määrillä vielä paljon pahempi kuin on tähän asti nähty.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi sunnuntaina, että hallituksella on valmius tarvittaessa käyttää "kaikkia lainsäädännön toimivaltuuksia" rajaturvallisuuden varmistamiseksi.

Kättä pidempää viranomaisille antaa taannoin uusittu rajavartiolaki. Sen mukaan Suomi voi tarvittaessa sulkea ylityspaikkoja. Yhden kansainvälisen ylityspaikan on oltava kuitenkin auki, jotta turvapaikkahakemuksia voidaan edelleen jättää.

Mutta esimerkiksi kaikki itärajan ylityspaikat voidaan tarvittaessa sulkea, ja jättää auki vaikkapa vain Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkistus.

Suomen viranomaisten on joka tapauksessa oltava valmiita reagoimaan nopeasti, jos tilanne äityy pahemmaksi. Venäjä ei enää ole Suomelle kumppani vaan monin keinoin operoiva pahantahtoinen naapuri.