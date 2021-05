Oululainen Ostroferia pärjäsi ravintolaäänestyksessä. Ravintoloitsijat Jenny Marjakangas ja Jussi Kurkela. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Helsinkiläinen Ravintola Palace valittiin maan parhaaksi ravintolaksi Suomen 50 parasta ravintolaa -äänestyksessä. Palace vei voiton toisena vuonna peräkkäin.

Äänestykseen osallistui noin 300 ravintola- ja ruoka-alojen ammattilaista ja vaikuttajaa eri puolilta maata. Listan tulokset julkistettiin torstaina virtuaalisessa palkintojenjaossa Helsingin Messukeskuksessa.

Horeca-alan ammattilaiset äänestivät vuoden ravintolahenkilöksi eli ”ammattilaisten ammattilaiseksi” ravintoloitsija Henri Alénin.

Parhaiden ravintoloiden listan ravintoloista vain 14 on Helsingin ulkopuolelta. Kärkikymmenikkö oli kokonaan helsinkiläinen. Oululaisravintoloista listalle ylsi vain Ostroferia, joka oli 23:s. Pohjois-Suomen ravintoloista parhaan sijoituksen sai rovaniemeläinen Gustav Kitchen & Bar. Pohjoisin ravintola listalla on Aanaar Inarista, sijoitus 24:s.

Vuosittaisen listan ja äänestyksen toteuttaa horeca-alojen media Viisi Tähteä pääkumppaninaan Helsingin Messukeskus. Muita yhteistyökumppaneita ovat Decanter, Frex-perunat ja -kananmunat (Skabam Oy), Mallaskosken Panimo, Quandoo Finland ja Wihurin Metro-tukku.

Alla koko 50 parhaan ravintolan lista

1. Palace, Helsinki

2. BasBas, Helsinki

3. Savoy, Helsinki

4. Alexanderplats, Helsinki

5. Bardot, Helsinki

6. Grön, Helsinki

7. Vinkkeli, Helsinki

8. Olo, Helsinki

9. Muru, Helsinki

10. Inari, Helsinki

11. Kaskis, Turku

12. Kuurna, Helsinki

13. C, Tampere

14. Albina & Alexis, Helsinki

15. Gustav Kitchen & Bar, Rovaniemi

16. Mami, Turku

17. Demo, Helsinki

18. Nolla, Helsinki

19. Ora, Helsinki

20. Tapio, Posio

21. Fiasco? by Ultima, Helsinki

22. Bistro O Mat Tapiola, Espoo

23. Ostroferia, Oulu

24. Aanaar, Inari

25. Yes Yes Yes, Helsinki

26. Kajo, Tampere

27. Finnjävel, Helsinki

28. Kakolanruusu, Turku

29. Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30. Ravinteli Huber, Tampere

31. Wino, Helsinki

32. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

33. W30, Helsinki

34. Pastis, Helsinki

35. Bistro O Mat, Kirkkonummi

36. Nooa, Turku

37. Lily Lee, Helsinki

38. Nokka, Helsinki

39. Madonna, Helsinki

40. Nude, Helsinki

41. Aki Pop Up, Helsinki

42. Via Tribunali, Helsinki

43. Smör, Turku

44. Emo, Helsinki

45. Hejm, Vaasa

46. Old Boy, Helsinki

47. Kosmos, Helsinki

48. Bona Fide Pop Up, Helsinki

49. The Bull And The Firm, Helsinki

50. Tintå, Turku

Korjattu kello 16.07: Listasijoituksiin oli päässyt virhe. Bistro O Mat oli listalla kaksi kertaa. Oikeat sijoitukset ovat 20:s Tapio ja 22:s Bistro O Mat Tapiola.