Pelastuslaitos korostaa, että se ei kierrä ovelta ovelle tarjoamassa varoittimia tai asennuspalvelua. Kuva: Sari Kihnula

Jokilaaksojen pelastuslaitos on mukana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) palovaroitinkampanjassa.

SPEK on lähettänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle yhteensä 2 000 palovaroitinta jaettavaksi pelastuslaitoksen alueelle. Jaettavat palovaroittimet on hankittu Palosuojelurahaston avustuksella.

Kampanja on osa SPEK:n koordinoimaa paloturvallisuusviikkoa. Viikon yhtenä tavoitteena on yleisen paloturvallisuuden parantaminen.

Kampanjan ydinajatuksena on, että jokaisella on oikeus omaan palovaroittimeen. Varoittimet on tarkoitettu ihmisille, joiden taloudellinen tilanne on tiukka.

Kampanjaan ovat tähän mennessä lähteneet Alavieskan, Siikalatvan, Sievin ja Haapaveden seurakunnat, Haapajärvi-Reisjärvi ja lähiseudun omaishoitajat ja läheiset ry, Rantsilan omaishoitajien yhdistys ry, Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry, Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Eväitä elämään ry, Raahen vapaaehtoiset ry sekä Raudaskylän Kristillinen Opisto / Majakka-hanke.

Pelastuslaitos on tiedustellut mahdollisuudesta jakaa varoittimia esimerkiksi ruoka-avun yhteydessä.

Varoittimien jako tapahtuu ensisijaisesti yhteistyötahojen kautta. Jos hälytystehtävän yhteydessä todetaan palovaara, voi pelastuslaitos tarjota asiakkaalle varoittimen. Tarvittaessa myös asennuksessa voidaan tarjota apua. Asennuspalvelu on voimassa tämän vuoden loppuun ja koko ensi vuoden.

Pelastuslaitos korostaa, että se ei kierrä ovelta ovelle tarjoamassa varoittimia tai asennuspalvelua.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 27.11.–3.12.2021.