Suomen talous notkahti ja kasvu pysähtyi viime talvena. Uusimmat tiedot kertovat, että alkuvuoden kasvu oli hieman parempi kuin pelättiin. Energiatalouden kannalta selvisimme Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan suhteellisen hyvin, paremmin kuin muut Euroopan maat keskimäärin. Syyksi hän määrittelee sen, että Suomella on sekä ydinvoimaa että uusiutuvaa energiaa runsaasti.

– Tämä vuosi on vielä hitaan kasvun aikaa. Ensi vuonna kasvu todennäköisesti vahvistuu, ellei tule uutta takatalvea esimerkiksi sodan kärjistymisen takia, sanoo perjantaina Oulussa vieraillut Rehn.

Hintojen nousu on ajanut kotitaloudet koville. Energian hinnannousu on tasaantunut, mutta elintarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut.

– Jälkimmäinen riippuu paljon Venäjän Ukrainaan kohdistaman brutaalin hyökkäyssodan kulusta ja seurauksista. Ruoan vienti väheni molemmista maista, mikä nosti maailmanmarkkinahintoja.