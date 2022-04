Olli Rehniä pidetään vahvana ehdokkaana vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Oulussa vieraillut Rehn ei sulje ehdokkuutta pois, mutta sanoo haluavansa tukea valtiojohtoa Ukrainassa käytävän sodan vuoksi "turhan presidenttispekulaation" sijaan. Kuva: Teija Soini

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mielestä Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa ei voida jatkaa yhteistyötä venäläisen ydinvoimayhtiö Rosatomin kanssa Ukrainassa käytävän sodan vuoksi.

– Venäjän hyökkäyssodan seurauksena on selvää, että Fennovoiman ydinvoimalahanke on kuopattu ainakin venäläisellä laitetoimittajalla. Se, mitä jatkossa tapahtuu, on kiinni päättäjistä, eli valtioneuvostosta ja eduskunnasta, Rehn sanoo.