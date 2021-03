Iivo Niskasella (kesk.) on suuri rooli Suomen toisena viestinviejänä. Kuva: Fredrik Sandberg/EPA

1. osuus: Ristomatti Hakola. Avaajan rooli on elintärkeä. Viestiä on vaikea voittaa avausosuudella, mutta mahdollisuudet on helppo tuhota, jos heti ensimmäisen kymmenen kilometrin matkalla ero muihin venyy liian pitkäksi.

Hakola onnistui avaajana hyvin Salpausselän kisojen viestissä ja näytti Oberstdorfissa jo parisprintissä, että pystyy venymään ja roikkumaan ennakkoon nopeampien peesissä.