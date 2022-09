Voimakkaasti vähentyneen ja uhanalaistuneen hömötiaisen suojeluarvo on liki 30-kertaistunut kahdessa vuosikymmenessä. Vuonna 2003 lajin suojeluarvo oli 0,1, nyt suojeluarvo on 2,9. Kuva: Pekka Aho

Suokukko on kaksitoista kertaa arvokkaampi kuin kurki. Tämä on suoraviivainen tulkinta Suomen pesimälintujen suojeluarvoista, jotka on hiljattain laskettu kaikille Suomessa pesiville lintulajeille.

Metsähallituksen Luontopalvelujen suojelubiologi Ari Rajasärkkä neuvoo suhtautumaan lajien väliseen suoraan vertailuun kriittisesti, mutta esimerkiksi pesimäsoiden linnuston vertailuun kurkineen ja suokukkoineen suojeluarvot ovat hyödyllinen työkalu ja apuväline.