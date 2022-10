Mitä Suomi olisi ilman laadukasta, maksutonta koulutusta, neuvoloita ja sairaanhoitoa? Tai puhdasta luontoa ja vettä, luotettavaa poliisia ja uskottavaa maanpuolustusta? Jotta tärkeät hyvinvointipalvelut ovat myös tulevien sukupolvien saatavilla, nykypäättäjien on kannettava vastuuta turvallisuusratkaisujen ohella myös kestävästä taloudesta.

Valitettavasti vasemmistohallituksen valinta on ollut päinvastainen. Keskustan tuella Marinin hallitus on kasvattanut valtionvelkaa 40 miljardilla eurolla. Toki osa siitä on perusteltua koronapandemian ja Putinin hyökkäyssodan vuoksi.