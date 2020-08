Suomen kielen osaamisella on aina ollut merkitystä, kun ruotsinsuomalainen Simja Lempinen on hakenut työpaikkaa. Nyt hän työskentelee aivan rajalla Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission akateemisen sihteerin sijaisena. Kuva: Hannele Kenttä

Suomen kielen taito on portti työelämään myös Ruotsissa. Tämän on kokenut 32-vuotias, Ruotsissa syntynyt, ruotsinsuomalainen Simja Lempinen. Tänä keväänä Kemiin muuttanut, Haaparannalla työskentelevä Lempinen taitaa yhtensä viittä kieltä, joista yksi on ylitse muiden.

– Suomi on sielun kieli, sitä puhuin kotona vanhempieni ja lapsuudenystävieni kanssa Tyresössä Tukholman eteläpuolella, jossa ystäväpiiriini ei juuri muita kuulunut kuin toisia suomenkielisiä.