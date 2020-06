Ilmakuvauksien avulla päivitetään kantaverkon dokumentaatio ajan tasalle, arvioidaan verkon kuntoa ja suunnitellaan tulevia töitä. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Fingridin kantaverkko ilmakuvataan tänä kesänä.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että kuvattavana on noin 12 000 kilometriä voimajohtoja, mikä on laajamittaisin kantaverkolle koskaan tehty kuvaus. Loput, runsaat 2 000 kilometriä, on kuvattu jo aiemmin.

Ilmakuvauksien avulla päivitetään kantaverkon dokumentaatio ajan tasalle, arvioidaan verkon kuntoa ja suunnitellaan tulevia töitä.

Fingrid kertoo, että aineiston perusteella pystytään jo varhaisessa vaiheessa arvioimaan, voiko esimerkiksi vanhan voimajohdon rinnalle rakentaa uuden johdon. Lisäksi ilmakuvauksien avulla kartoitetaan johtoalueen puuston käsittelytarve.

– Kun omaisuustiedot ovat ajan tasalla, pystymme tekemään parempia päätöksiä ilman erillisiä maastokäyntejä, Fingridin kunnonhallintapäällikkö Mikko Jalonen toteaa tiedotteessa.

Kuvauksista saatava materiaali käsittää esimerkiksi mittatarkat pystyt ilmakuvat eli ortokuvat, laserkeilausaineiston erilaisten analyysien tekemiseen sekä yksityiskohtaiset rakenteiden tarkastuskuvat.

Kuvauksien helikopterilennot alkavat kesäkuun lopulla ja kestävät syyskuuhun saakka. Lennot etenevät Etelä-Suomesta alkaen pohjoiseen. Fingrid toteuttaa kuvaukset puolalaisen sopimuskumppani MGGP Aero Sp. z o.o:n kanssa. Lennot suorittaa Heliwest Oy.