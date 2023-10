Helsinki

Hallituksen on määrä pitää tänään tiedotustilaisuus. Kuvassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) sekä pääministeri Petteri Orpo (kok) ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson (rk). Kuva: Mauri Ratilainen

Valtioneuvosto tiedottaa, että viranomaiset ovat paikallistaneet vauriokohdan Suomen ja Viron välillä kulkevassa Balticconnector-kaasuputkessa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää asiasta tiedotustilaisuuden klo 17.30. Tilaisuudessa on mukana myös useiden viranomaisten edustajia.



Tilaisuuden voit katsoa täältä.

Vaurio kaasuputkessa havaittiin sunnuntaiyönä. Lisäksi on todettu vika Suomen ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa.



Vuotokohta on Suomen talousalueella, kertoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) iltapäivällä. Orpo sanoi eduskunnan valtiosalissa, että Rajavartiolaitos ja merivartiosto ovat löytäneet putken vuotokohdan.

Alustavan arvion mukaan vaurio ei ole voinut syntyä tavanomaisen käytön tai paineenvaihtelun seurauksena. Suomen viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan keskusrikospoliisin johdolla.

Suomen ja Viron välisen tietoliikennekaapelin vauriokohtaa ei ole vielä löydetty, mutta se sijaitsee todennäköisesti Viron talousvyöhykkeellä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi tiistaina iltapäivällä kirjallisen lausunnon aiheesta.

Lausunnon mukaan vedenalaisen infrastruktuurin vaurioituminen on otettu vakavasti ja sen syitä on tutkittu sunnuntaista lähtien. Valtionjohto on ollut tilanteesta tiiviisti informoitu.

On todennäköistä, että sekä kaasuputken että tietoliikennekaapelin vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. Vaurioiden syy ei ole vielä selvillä, tutkinta jatkuu Suomen ja Viron yhteistyönä.

Presidentin mukaan Suomi on jatkuvasti yhteydessä liittolaisiinsa ja kumppaneihinsa.



– Keskustelin tänään Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa, Niinistö toteaa.

Presidentti toteaa myös, että Suomi on varautunut ja valmiustilanne on hyvä.



– Näillä tapahtumilla ei ole vaikutusta huoltovarmuuteemme

Aiheesta on uutisoinut keskiviikkona muun muassa Iltalehti, jonka mukaan Venäjää epäillään osallisuudesta vuotoon. Ylen tietojen mukaan vuodossa ei ole kyse onnettomuudesta.