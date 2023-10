Kuva vuodelta 2020, kun Viron ja Suomen välinen kaasuputki otettiin käyttöön. Edouard Lickel väänsi venttiiliä ja Jari Vienonen (vasemmalla laidassa) seurasi työtä marraskuussa Balticconnectorin kompressioasemalla Inkoossa. Kuva: Joel Maisalmi

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin aamuyöllä epäilty vuototilanne ja sen aiheuttama häiriö. Kaasuverkkoyhtiö Gasgridin mukaan merikaasuputken venttiilit suljettiin ja siten vuoto pysäytettiin.

Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa kaasuputken häiriöstä huolimatta, sanoo energia-asioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) tiedotteessa. Kaasun saanti on turvattu toistaiseksi Inkoon LNG-terminaalista.

– Balticconnectorin vikaantuminen ei aiheuta välittömiä ongelmia energian saannin varmuudelle. Putkivaurion syitä selvitetään ja jatkotoimet riippuvat niistä, Mykkänen sanoo.

Paineen lasku paljasti vuodon

Gasgrid ja Viron kaasuverkonhaltija Elering havaitsivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä hieman ennen kello kahta epätavallista paineen laskua maiden välisessä kaasuputkessa. Havaintojen perusteella meriputken epäiltiin vuotavan.

Gasgrid selvittää asiaa yhteistyössä Eleringin kanssa.

Balticconnector on merellä noin 80 kilometrin pituinen maakaasuputki Suomen Inkoon ja Viron Paldiskin välillä. Kummassakin maassa on kompressoriasemat ja maalla olevat kaasunsiirtoreitit, joilla kaasuputki on yhdistetty maiden siirtoverkkoon.