Rakkautta koronan aikaan -lyhytelokuvan Kalle (Ville Tiihonen) ja Anna (Kreeta Salminen) matkaamassa parsaostoksille.

Eristyksissä

★★★★ Kun kaikki tämä on hetki sitten koettu ja vielä tuhansissa uutisjutuissa läpikäyty, jaksaako aihetta katsoa vielä fiktiossa?

Tämä huoli häivähtää mielessä tarttuessa Eristyksissä-antologiaan. Onneksi se osoittautuu turhaksi. Vaikka Suomen ensimmäisen HBO-tuotannon lyhytelokuvat käsittelevät eristysaikaa, kyse ei ole koronaotsikoiden dramatisoinnista.

Jos kyse olisikin vain korona-ajan kuvauksista, liudasta suoraviivaisia "näin me sen koimme" -avautumisia, lopputulos olisi tylsempi eikä kestäisi aikaa. Nyt kussakin elokuvassa on oma näkökulmansa ja lajityyppinsä. Koronavirus on eristyksen ja sääntöjen aiheuttajana tapahtumien lähtökohta, ei pääaihe.

Katse eristyksen arjessa

Seitsemästä lyhytelokuvasta koostuvan sarjan aloittava AJ Annilan Kerran vielä, tunteella erottuu joukosta kauhutunnelmaisena.

Muutoin lyhytelokuvat ovat kuvauksia eristyksen arkisista asioista: pelosta ja huolesta, turhautumisesta ja ahdistuksesta ja yhteyden hakemisesta ja sen hetkellisestä tavoittamisesta.

Elokuvat nojaavat myös jaettuun kuvastoon ja sen ymmärtämiseen: siihen, että tunnistamme tiettyjen uutisklippien, eristäytymisen tärkeyttä korostavan omahyväisen somepäivityksen ja vessapaperihamstrauksen erityisen merkityksen.

Jaettujen kokemusten tunnistamisen kannalta riemastuttava on korona-ajan kliseitä kommentoiva Mikko Kuparisen Rakkautta koronan aikaan. Pariskunta (Kreeta Salminen ja Ville Tiihonen) riitelee parsasta ja uutisista ja kumoaa valkoviiniä kiihtyvällä tahdilla kestääkseen kamalaa "dinneriään" ja yhä ärsyttävämmältä tuntuvaa puolisoa.

Mieleen painuu myös Marja Pyykön Kop-Kop-Tik-Tok, joka kuvaa lohdun etsimistä ja löytämistä runollisella tavalla.

HBO Nordic 19.7. alkaen. Uusi jakso julkaistaan joka päivä viikon ajan.