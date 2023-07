Tukholma

Suomen lähetystö tyhjennettiin Ruotsin lähetystöön kohdistuneen mielenosoituksen vuoksi perjantaina. Kuva: AHMED JALIL

Suomen Bagdadin-suurlähetystöstä mielenosoitusten tieltä evakuoitu henkilökunta palaa maanantaina takaisin suurlähetystöön, ja tilanne on vakautunut.

Asiasta kertoi STT:lle sunnuntai-iltana Bagdadin-suurlähettiläs Matti Lassila, joka on itse parhaillaan Suomessa.

Lassila sanoi, että mielenosoitukset Bagdadissa ovat tältä erää rauhoittuneet ja nyt tutkitaan vahinkoja pohjoismaisten lähetystöjen alueella.

– Ruotsin suurlähetystön ulkotiloissa on vahinkoja, joita täytyy korjata, mutta sisälle he eivät ole menneet. Siellä on korjattu paikkoja tänään. Tietääkseni minkäänlaisia vahinkoja ei ole tullut Suomen suurlähetystön ulkotiloihin, eikä sisälle ollut menty, Lassila kertoi.

Mielenosoitukset leimahtivat Bagdadissa päivä sen jälkeen, kun Ruotsissa asuva Irakin kansalainen Salwan Momika talloi Koraania ja sytytti sen sivuja tuleen moskeijan edustalla Tukholmassa keskiviikkona. Mielenosoittajien vihanpurkaus kohdistuikin Ruotsiin.

Mielenosoittajat marssivat torstaina Suomen Irakin-suurlähetystön alueelle, jossa myös Ruotsin ja Norjan lähetystöt sijaitsevat Pohjoismaiden yhteisessä lähetystökompleksissa. Dramaattisista tapahtumista julkaistiin videoita sosiaalisessa mediassa.

Suurlähettiläs: Tilannetta tulee vielä seurata

Suurlähetystöjen rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa muurien ympäröimällä yhtenäisellä alueella. Mielenosoittajat tulivat Ruotsin puolen pihalle ja alkoivat rikkoa paikkoja, Lassila kertoi. Sunnuntaina selviteltiin vielä, mitä on rikottu.

– Henkilökunnalle ei ole tullut mitään vahinkoja. Pystyimme lähtemään pois hyvissä ajoin silloin kun mielenosoitukset alkoivat, mikä on hyvä juttu. Olemme kiitollisia tästä hyville turvallisuusjärjestelyille, Lassila sanoi.

Vaikka tilanne on nyt rauhoittunut, asiaa hänen mukaansa puidaan vielä Irakin ulkoministeriön kanssa.

– Koraanin polttamisestahan tämä lähti, ja Koraanin polttamiset saattavat jatkua, joten tilanne ei ole täysin ohi ja sitä täytyy seurata, suurlähettiläs sanoi.

Ruotsi tuomitsi tempun islamilaisjärjestön kannanoton jälkeen

Ruotsin hallitus tuomitsi ensimmäisen kerran sunnuntaina "jyrkästi" muslimien pyhän kirjan polttamisen.

Ruotsin ulkoministeriön lausunto asiasta tuli pian sen jälkeen, kun Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC oli kehottanut 57:ää jäsenmaataan ryhtymään toimiin Koraanin häpäisemistä vastaan.

Asiasta kertoi Ruotsin ulkoministeriö sähköpostitse Svenska Dagbladet -lehdelle, ja siitä raportoivat myös muut Ruotsin mediat, kuten yleisradioyhtiö SVT.

Ulkoministeriön mukaan Koraanin tai muiden pyhien kirjoitusten polttaminen on "loukkaava ja epäkunnioittava teko ja selvä provokaatio". Lausunnon mukaan Ruotsin hallitus "ymmärtää täysin, että henkilöiden islamofobiset teot mielenosoituksissa Ruotsissa voivat olla loukkaavia muslimeille".

Nämä teot eivät millään tavalla kuvasta Ruotsin hallituksen näkemyksiä, lausunnossa painotettiin.

– Rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden ilmaisuilla ei ole sijaa Ruotsissa eikä Euroopassa, siinä sanottiin.

Tempaus uhrijuhlan aikana raivostutti muslimeja

Koraanin polttamistempauksen tehoa lisäsi epäilemättä se, että keskiviikko oli islaminuskoisille pyhän id al-adhan eli uhrijuhlan ensimmäinen päivä, jolloin monet muslimit suuntaavat myös pyhiinvaellusmatkalle Mekkaan.

Tempauksesta syntyikin monissa islamilaisissa maissa suuri kohu, joka jatkui yhä viikonloppuna.

Myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, jonka myötämielisyyttä Ruotsi tarvitsee saadakseen Nato-jäsenyytensä ratifioitua Turkissa, on tuominnut Koraanin polttamisen kovin sanoin.

Lisäksi Irak, Kuwait, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Marokko ovat kutsuneet Ruotsin suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi, kertoi uutistoimisto AFP.

Sunnuntaina Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollahian sanoi AFP:n mukaan Iranin pidättäytyvän uuden suurlähettiläänsä lähettämisestä Ruotsiin tempauksen takia.