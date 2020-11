Suomen arvostelijain liiton tanssi- ja teatterijaos on lähettänyt avoimen kirjeen Oulun kaupunginvaltuutetuille: "Pohjoisen Suomen omaperäistä taidetta ei voi tehdä kuin pohjoisessa." Arkistokuva on Oulun teatterin uuden koko perheen esityksen Kaboom ja kuvittelun voima harjoituksista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) on laatinut avoimen kirjeen Oulun kaupunginvaltuustolle. Se on huolestunut Oulun kaupunginhallituksen esityksestä vähentää tukea Oulun teatterille 500 000 eurolla vuonna 2021.

Liiton tanssi- ja teatterijaoksen lähettämässä avoimessa kirjeessä vedotaan Oulun kaupunginvaltuustoon, jotta se harkitsee toiminta-avustuksen leikkausta kriittisesti ja lopulta pitäytyy alkuperäisessä ehdotuksessa.

"Läpi mennessään muutosesitys vaikeuttaa oleellisesti Pohjois-Suomen merkittävän teatterin toimintaa ja kerrannaisvaikutusten ansiosta näivettää alueen kulttuuria", kirjeessä todetaan.

Kaupungin tuen leikkaaminen vähentää automaattisesti myös valtion tukea teatterille, koska tuet kulkevat käsi kädessä ns. vastinrahana, kirjelmöijät korostavat. Resurssien väheneminen tarkoittaa siten harvempia ensi-iltoja ja esityskausia eli väheneviä lipputuloja.

"Se ei tuo säästöjä, vaan aiheuttaa noidankehän, joka johtaa ainoastaan uusiin säästöihin ja leikkauksiin, kunnes ei ole enää mitään, mistä leikata."

"Teatteritoiminnan alasajo on vahingollista paitsi alueen kulttuurin myös paikallisten yrittäjien kannalta. Monipuolinen ja elävä kulttuuritarjonta saa ihmiset liikkeelle ja saapumaan kaupunkiin kauempaakin. SARV:n tanssi- ja teatterijaos

"Teatterin merkitys suomalaisen kulttuurin edistäjänä on suuri. Näytelmissä välittyy suomalainen identiteetti, niissä vaalitaan suomalaista kieltä ja kulttuuria elävällä, todellisella ja ajankohtaisella tavalla. Teatteri voi omalla paikkakunnallaan toimia vaikeiden asioiden käsittelijänä ja keskustelunavaajana. Oulun teatterissa tällaisia esityksiä ovat olleet esimerkiksi koululaisille suunnattu, nettikiusaamista käsittelevä AMA – Ask me anything sekä Pauliina Rauhalan tuore Synninkantajat, joka on saanut yleisön liikkeelle koronarajoituksista huolimatta."

Kirjeessä huomautetaan, ettei teatterin merkitystä kaupungin vetovoimatekijänä voi aliarvioida.

"Teatteritoiminnan alasajo on vahingollista paitsi alueen kulttuurin myös paikallisten yrittäjien kannalta. Monipuolinen ja elävä kulttuuritarjonta saa ihmiset liikkeelle ja saapumaan kaupunkiin kauempaakin. Koko Suomen elinvoimaisuuden ylläpitäminen kuuluu tärkeänä osana kulttuurin ja taiteen tehtäviin. Jotta taiteen ja kulttuurin ammattilaiset eivät valuisi pääkaupunkiseudulle, heitä tulee tukea paikallisesti. Vain siten yhteisö säilyy elinvoimaisena, monikerroksisena ja keskustelevana. Pohjoisen Suomen omaperäistä taidetta ei voi tehdä kuin pohjoisessa."

Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) on valtakunnallinen eri taiteenalojen arvostelijain ammatillinen järjestö, jossa on noin 800 jäsentä. Liitolla on viisi taiteenalakohtaista jaosta: kirjallisuusjaos, kuvataidejaos, musiikkijaos, tanssi- ja teatterijaos sekä elokuvajaos.