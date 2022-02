Zhangjiakou

Vetle Christiansen hoiti ankkuriosuudella kultamitalin Norjaan. Kuva: CHRISTIAN BRUNA

Suomi jäi Pekingin olympialaisten miesten ampumahiihtoviestissä 17:nneksi. Voiton otti dramaattisten vaiheiden jälkeen Norja, jolle olympiakulta oli jo viides kisojen ampumahiihdossa.

Venäjän olympiakomitean joukkue ROC johti viimeisen osuuden viimeiseen ammuntaan tultaessa minuutilla, mutta Eduard Latipov ampui kaksi sakkoa ja käytti kaikki kolme varapatruunaa. Norja nousi olympiavoittoon ankkuri Vetle Christiansenin nolla-ammunnalla. Ranska sai olympiahopeaa ja venäläiset pronssia. Norjan kultajoukkueen muodostivat Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Bö ja Vetle Christiansen.

Suomen joukkue Heikki Laitinen, Tero Seppälä, Olli Hiidensalo ja Tuomas Harjula menetti mahdollisuutensa jo avausosuudella, kun Laitinen ampui kaksi sakkoa ja käytti viisi varapatruunaa. Kaikkiaan Suomi ampui neljä sakkoa ja käytti 14 varapatruunaa. Se oli huonoin ammuntatulos kisassa maaliin asti päässeiden 18 joukkueen joukossa.

– Aika huono suoritus oli kaiken kaikkiaan joka osa-alueella. Ei onnistunut ammunnassa eikä myöskään hiihtopuolella. Kaksi sakkokierrosta on auttamatta liikaa ja varapaukkuja sitä myötä tuli käytettyä myös liikaa, Laitinen sanoi olympiajoukkueen Twitter-tilillä.

– No se oli hyvä harjoitus. Makuu meni hyvin, pystyllä sitten kaksi varaa. Sen olisi voinut ampua paremmin ja ne varat nopeammin. Keli on haasteellinen ja varapanoksia joutuu muutkin käyttämään, kommentoi puolestaan Seppälä, jolla on vielä kisoissa jäljellä perjantaina kilpailtava yhteislähtö.