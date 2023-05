Helsinki

Tämän vuoden Euroviisut ovat suomalaisittain poikkeuksellisen jännittävät, sillä Suomen edustaja Käärijä on noussut esiin yhtenä ennakkosuosikeista. Kuva: Juan Carlos Hidalgo

Euroviisuviikko alkaa virallisesti tänään, kun Britannian Liverpoolissa järjestetään laulukilpailun avajaisseremonia.

Viisuvuosi on suomalaisittain poikkeuksellisen jännittävä, sillä Suomen edustaja Käärijä on yksi suurimmista ennakkosuosikeista. Suurin ennakkosuosikki on ollut Ruotsi, jonka edustaja Loreen voitti viisut Euphoria-kappaleella vuonna 2012.

Tämänpäiväisen avajaisseremonian turkoosille matolle saapuvat kaikki kilpailevat artistit. Suomen aikaa viideltä iltapäivällä alkavaa tapahtumaa voi seurata muun muassa Euroviisujen viralliselta Youtube-kanavalta.

Tiistaina käydään ensimmäinen semifinaali, jossa myös Suomi on mukana. Toinen semifinaali kisataan torstaina, ja koko kisan voittaja ratkaistaan finaalissa ensi lauantaina.

Viime vuoden kilpailun jälkeen äänestyskäytäntöjä on muutettu, ja semifinaaleissa on käytössä tänä vuonna vain yleisöäänestys. Finaalissa lopputuloksen ratkaisevat tuttuun tapaan ammattilaisraadit ja yleisöäänet.

Tänä vuonna äänestämään pääsevät ensi kertaa myös katsojat muissa kuin kilpailuun osallistuvissa maissa.

Kovin suurta päätösvaltaa Euroopan ulkopuolelle ei kuitenkaan luovuteta. Kilpailun ulkopuolisista maista annetut äänet lasketaan yhteen "muun maailman" pisteiksi, joilla on yhtä suuri painoarvo kuin yksittäisen osallistuvan maan yleisöpisteillä.

Muutoksen myötä yleisön äänten painoarvo on hitusen suurempi – tarkalleen 50,7 prosenttia.

Lavalle nousee ukrainalaisia euroviisusuosikkeja

Viime vuonna Euroviisut voitti Ukraina. Viisut järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU kuitenkin päätti, että Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kilpailua ei voida turvallisesti järjestää Ukrainassa. Isäntämaaksi valikoitui sen sijaan viime vuonna toiseksi tullut Britannia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta viisujen historiassa, kun jokin maa järjestää kisat toisen maan puolesta.

Ukraina on viisuissa esillä monin tavoin. Finaalissa lavalla nähdään luonnollisesti viime vuoden kisat voittanut Kalush Orchestra.

Yksi fanien eniten odottamia ukrainalaisesiintyjiä lienee Vjerka Serdjutshka, jonka viisulegendaksi muodostunut Dancing Lasha Tumbai muistetaan Helsingin Euroviisuista vuodelta 2007. Serdjutshka esiintyy finaalin lippuparaatissa.

Lavalle nousee lisäksi muun muassa vuoden 2016 viisuvoittaja Jamala. Ukrainan ensimmäiseltä viisuvoittajalta, vuonna 2004 kisat voittaneelta Ruslanalta puolestaan nähdään etukäteen Kiovassa nauhoitettu esitys.

Ukrainalaisesiintyjiä nähdään lisäksi molemmissa semifinaaleissa. Myös yksi kilpailun juontajista, laulaja Julia Sanina, on ukrainalainen.

Ukrainaa ei ole unohdettu myöskään niin sanotuissa postikorteissa, eli ennen jokaista kilpailijaa nähtävissä lyhyissä videoissa.

Ukrainalaisten läsnäolo on taattu yleisönkin puolella, sillä noin 3 000 lippua viisuviikon tapahtumiin varattiin sotaa paenneiden ukrainalaisten ostettavaksi huokeaan hintaan.

Taloudelliset ja poliittiset syyt vähensivät osallistujien määrää

Viisuissa on tänä vuonna mukana yhteensä 37 maata, mikä on vähiten sitten vuoden 2014.

Kummastakin semifinaalista finaaliin pääsee kymmenen maata. Lisäksi finaalissa nähdään viime vuoden voittaja Ukraina sekä viisi suurinta rahoittajamaata eli Britannia, Espanja, Italia, Ranska ja Saksa.

Venäjä on suljettu ulos kilpailusta hyökkäyssotansa vuoksi.

Bulgaria, Montenegro ja Pohjois-Makedonia puolestaan ovat jättäytyneet pois taloudellisiin syihin vedoten.

Valko-Venäjä suljettiin viisuista jo toissa vuonna liian poliittisen kappaleen takia. EBU jäädytti samana vuonna Valko-Venäjän yleisradioyhtiön BTRC:n jäsenyyden sananvapauteen ja riippumattomuuteen liittyvien huolten vuoksi.