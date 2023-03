Oulun Yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat mukana droonitutkimushankkeessa. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen / Arkisto

Suomeen on perustettu kuusi aluetta droonien testausta varten, kerrotaan Maanmittauslaitoksen tiedotteessa.

Testialueista kaksi sijaitsee Oulussa. Maanmittauslaitoksen mukaan Oulussa on tarkoitus tutkia droonien toimintaa jäätävissä olosuhteissa.

Oulun läntinen alue on testialueista suurin. Ouluun ja Hailuotoon sijoittuvan testialueen toinen sivu on 52,5 kilometriä ja toinen 45,5, kilometriä. Oulun vankila ja Oulun yliopistollinen sairaala on rajattu testialueen ulkopuolella.

Oulun itänen testialue sijaitsee puolestaan Kuusamontien tuntumassa, lähellä OuluZone-moottoriurheilualuetta Kiimingin itäpuolella. Siellä testialue on reilun kolmenkymmenen neliökilometrin kokoinen.

Muut testialueet sijaitsevat Vihdissä, Kirkkonummella, Evolla ja Pyhtäällä. Niissä on tarkoitus tutkia esimerkiksi droonilogistiikkaa sekä droonien hyödyntämistä maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Testialueilla drooneilla voidaan ajaa myös parvissa.

Sidosryhmät koottiin yhteen

Tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta kertoo, että hankkeen tavoitteena oli koota Suomen drooni-toimijat yhteen.

– Yhteistyölle on jatkuva tarve, sillä droonien määrä ja niiden hyödyntäminen on kasvussa, hän sanoo.

Testialueet on perustettu yhteistyössä laajan sidosryhmäkokoonpanon kanssa. Siinä ovat mukana Traficom, muut ilmatilan käyttäjät, laitevalmistajat ja paikallisviranomaiset.

Taustalla on vuodenvaihteessa päättynyt Finnish UAV Ecosystem eli FUAVE-hanke, joka kokosi yhteen 85 toimijaa yrityksistä viranomaisiin ja tutkimusorganisaatioihin.

Oulusta mukana tutkimushankkeessa ovat VTT, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Juttua täydennetty kello 9.15. Lisätty tieto siitä, että mukana tutkimushankkeessa on korkeakoulujen lisäksi myös VTT.