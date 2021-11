Filippiiniläiset sairaanhoitajat Christine Joy Lopez (vas.) ja Keufel Franco ovat työskennelleet aiemmin Libyassa. He pitävät työllistymistä Suomeen hienona mahdollisuutena, vaikka täällä hoitoalan opinnot on aloitettava miltei alusta. Kaksikko on työskennellyt hieman yli vuoden Ylitorniolla Attendon Katajahovin hoivakodissa.

Kuva: Jussi Leinonen