Thaimaa edellyttää, että marjayritykset noudattavat tiukkoja ehtoja, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään. Arkistokuva. Kuva: Ville-Petteri Määttä

Suomeen lennätetään tänä viikonloppuna satoja thaimaalaisia marjanpoimijoita.

Pohjanmaalainen Marja Bothnia Berries Oy vastaanottaa ensimmäiset thaimaalaiset poimijansa sunnuntaina, kun Helsinki-Vantaalle laskeutuu noin 300 poimijaa.

– Yksi koneellinen tulee kokonaan meille, eli kaikki 300 matkustajaa ovat meidän kutsumia poimijoita, Marja Bothnia Berries Oy:n toimitusjohtaja Tommy Gustafsson kertoo Lännen Medialle.

Hän toteaa, että Thaimaa on järjestänyt lennot, eivätkä poimijat lennä Suomeen Finnairin koneella.

– Kaikille lähtijöille on tehty keskiviikkona ja torstaina paikanpäällä Thaimaassa koronatestit, joiden tulokset ehtivät tulla ennen lennon lähtöä, Gustafsson sanoo.

Testit tehdään Thaimaan viranomaisten vaatimuksesta.

Poimijat saapuvat tilauslennoilla

Marjayritykset odottivat koko kesän ensin tietoa, pääsevätkö thaimaalaiset poimijat ylipäätään lähtemään Suomeen. Vasta noin kaksi viikkoa sitten Thaimaan työministeriö vihdoin hyväksyi marjanpoimijoiden lähdön Suomeen ja Ruotsiin tiukoilla ehdoilla.

Thaimaa edellyttää, että marjayritykset noudattavat tiukkoja ehtoja, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään.

Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi torstaina, että Suomeen ei ole vielä saapunut thaipoimijoita.

– Käsitykseni on, että ei ole vielä tullut, mutta lähipäivinä on tulossa, hän kertoo.

– Marjayritykset ovat sopineet itse lennoista tarkemmin, ja poimijat saapuvat pienissä erissä. He tulevat tilauslennoilla, sillä Thaimaan viranomaiset vaativat erikseen sovittuja tilauslentoja.

Soraisen mukaan Thaimaa ei ole asettanut mitään ehtoja Suomen valtiolle, vaan nimenomaan marjayrityksille.

– Kyse on siis maasta lähdön edellytyksistä Thaimaasta, eikä niillä ole tekemistä Suomen maahantulolupien myöntämisen kanssa. Yritykset ovat joutuneet nyt neuvottelemaan Thaimaan viranomaisten kanssa.

Soraisen mukaan ehdot ovat ilmeisesti osin erilaiset per yritys, riippuen siitä, miten yritykset ovat neuvotteluissaan onnistuneet.

– Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole tarkkaa tietoa, mihin kaikkeen yritykset lopulta ovat Thaimaan viranomaisiin nähden sitoutuneet.

Majoituksiin on jo tehty muutoksia

Pohjanmaalaiselle Marja Bothnia Berries -yritykselle on tulossa tänä kesänä yhteensä 630 thaipoimijaa. Sunnuntaina Suomeen saapuu puolet yrityksen kiintiöstä.

Suomen kiintiö Thaimaan marjanpoimijoista on kaikkiaan 3 000 poimijaa.

Toimitusjohtaja Tommy Gustafsson kertoo, että poimijat pääsevät töihin periaatteessa heti, mutta ensin kymmenen tunnin lennon jälkeen sunnuntaina on edessä siirtyminen majoituspaikkoihin eri puolille maata.

– Majoituksiin on jo tehty muutoksia, siellä on maksimissaan neljän hengen huoneet, tai isot huoneet on jaettu osiin. Pyritään painottamaan hygieniaa ja etäisyyttä mahdollisimman hyvin.

– Pyrimme sijoittamaan heidät sinne, missä on mahdollisimman hyvä marjatilanne.

Gustafsson huomauttaa, että kukaan ei ole vaatinut, että tulopäässä Suomessa olisi karanteenia, koska thaimaalaiset tekevät koronatestin lähtöpäässä.

– Ainut vaatimus on, että myös poistuessa täytyy koronatesti tehdä. Se on syksyn asia.

Gustafsson tietää, että mustikan suhteen käsillä on poikkeuksellinen syksy. Hän on kuullut hyviä signaaleja eri puolelta Suomea siitä, että mustikkaa on hyvin.

Yrityksen thaipoimijat ovat Suomessa lokakuun alkuun saakka. He poimivat mustikan lisäksi ainakin puolukkaa.