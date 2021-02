Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi torstaiaamuna uusista tiukemmista koronatoimista. Arkistokuva.

Suomeen on tulossa 8. maaliskuuta alkava sulkutila. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla koronaviruksen leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla toisen asteen opetus ja perusasteen yläluokat siirtyvät etäopetukseen. Myös yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään.

Lisäksi hallitus tuo ensi viikolla eduskuntaan esityksen ravintoloiden sulkemiseksi viime kevättä vastaavalla tavalla, mutta kuitenkin niin, että taudin perusasteella olevilla alueilla toimet eivät tulisi käyttöön. Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa.

Esitys tuodaan eduskuntaan perustuslain 23. pykälän nojalla.

– Kyse on poikkeusolojen lainsäädännöstä. Valtioneuvosto on valmis toteamaan poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, ja hän on omalta osaltaan todennut olevan siihen valmis, pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaiaamuna.

Kaikki eduskuntapuolueet pyydetty keskustelemaan aiheesta tänään klo 12.

Marin totesi, että kaikista nyt käytössä olevista toimista on syytä pitää kiinni kaikilla alueilla.

Leviämisvaiheen alueilla on otettava käyttöön tiukemmat tason 2 toimet. Niitä suositellaan myös kiihtymisvaiheen alueille, joihin kuuluu muun muuassa Pohjois-Pohjanmaa. Tiukempiin toimiin kuuluu muun muassa yli kuuden hengen kokoontumisten rajoittaminen.

Pääministeri kertoi, että kolmen viikon sulkutilan jälkeen kaikkia rajoituksia ei pureta, vaan osittainen sulku jatkuu. 29. maaliskuuta puretaan nuoria ja opetusta koskevat rajoitukset. Myös ravintoloiden sulun on määrä päättyä 29. maaliskuuta, mutta anniskelu- ja aukioloaikoja sekä asiakasmääriä rajataan.

– Elinkeinoelämälle syntyviä kustannuksia korvataan eduskunnan edellyttämällä tavalla, Marin vakuutti.

Hallitus on päätynyt sulkutoimiin, koska virusmuunnokset vaikeuttavat koronavirustilannetta. Huolta aiheuttaa erityisesti brittiläinen virusmuunnos.

Pääministeri Marin totesi, että vaikka esimerkiksi matkustajamäärät ovat rajoitustoimien vuoksi pienentyneet, siitä huolimatta virusmuunnos leviää.

– Se on tarttuvampi ja voi olla myös vaarallisempi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti tiedotustilaisuudessa (rk.), että hallitus pyrkii tekemään oikeasuhtaisia toimia.

– Emme ota käyttöön esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoa. Tämä on tärkeää nyt muistaa. Emme käytä valtuuksia enempää kuin tähän tilanteeseen tarvitaan.

Ministerit yksi toisensa jälkeen totesivat infotilaisuudessa, että ihmiset ovat väsyneitä tilanteeseen.

– Minäkin olen väsynyt. On jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole, Marin sanoi.

Fakta Lisätoimia leviämisvaiheen alueilla, suositelleen myös kiihtymisvaiheen alueille Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset on ohjattun ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet: • Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus • Riskiryhmien suojaaminen • Korkeakoulujen etäopetus • Julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen (suositukset ja päätökset) • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen (suositukset ja päätökset) • Mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset Käyttöön tulevat myös seuraavat lisätoimet: • Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus • Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen • Kunnat ja kuntayhtymät tehostavat toimenpiteitään karanteenin ja eristyksen toteutumisen seurannassa Samat toimet ja lisätoimet suositellaan käyttöön otettavaksi myös kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, joihin kuuluu muun muassa Pohjois-Pohjanmaa.

