Yksi Ukrainan sodan seurauksista Suomelle on ollut se, että ukrainalaiset sotapakolaiset tunnetaan myös täällä. Tilapäistä suojelua on hakenut yli 50 000 ukrainalaista. Osa heistä on jo palannut kotiin.

Kun Suomen ukrainalaisten lukuun laskee jo ennen sotaa maassa asuneet noin 12 000 Ukrainan kansalaista, kaikkiaan ukrainalaisia on maassa nyt suunnilleen yhtä paljon kuin Viron kansalaisia – jotka ovat pitkään olleet Suomen suurin ulkomaan kansalaisten ryhmä.