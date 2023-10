Helsinki

Esitutkinnassa takavarikoitua amfetamiinia. Kuva: Poliisi

Poliisi kertoo paljastaneensa ruotsalaisen järjestäytyneen rikollisuuden suurhankkeen. Poliisi epäilee, että Suomeen on tuotu yli 350 kiloa huumeita, yli 145 000 ekstaasitablettia ja yli miljoona lääkeainetablettia jutussa, joka liittyy ruotsalaiseen, äärimmäisen väkivaltaisessa maineessa olevaan Dödspatrullen-rikollisverkostoon.

Poliisin mukaan rikoskokonaisuuden esitutkinnan aikana otettiin kiinni 30 ihmistä, joista 17 on edelleen vangittuina.

Rikoksista epäillyt ovat syntyneet poliisin mukaan pääosin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella. Epäiltyjen joukossa on poliisin mukaan useita kansalaisuuksia: epäiltyjä on Ruotsista, Suomesta, Iso-Britanniasta, Somaliasta, Serbiasta, Norjasta, Irakista, Ukrainasta, Kosovosta ja Turkista.

Poliisin mukaan kokonaisuuden selvittäminen sai alkunsa alkuvuodesta, kun Helsingin poliisilaitoksen kenttäpartiot takavarikoivat eri poliisitehtävien yhteydessä katujengeihin liittyviltä henkilöiltä huumausaineita ja käteistä rahaa sekä useita ampuma-aseita.

Ruotsalaisista ammattirikollisista havaintoja pääkaupunkiseudulla

Alkuvuonna poliisi myös teki pääkaupunkiseudulla havaintoja katujengeihin liittyvien ihmisten seurassa liikkuneista ruotsalaisista ammattirikollisista. Esitutkinnassa alettiin selvittää, kytkeytyykö huumausainerikoskokonaisuus Ruotsiin.

– Tutkimme muun muassa ryhmän keskinäistä viestintää ja sitä kautta selvitimme erilaisista nimimerkeistä koostuneen henkilöpiirin. Esitutkinnassa nimimerkit alkoivat yhdistyä henkilöihin ja epäilyttäviin tapahtumiin, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Esitutkinnassa takavarikoitua hasista. Kuva: Poliisi

Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastajan Kimmo Sainion mukaan on uusi ilmiö, että ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on näin vahvasti osallisena suomalaisessa huumausainekaupassa. Sainion mukaan myös huumausaineiden vastaanotto ja levitys oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hallussa, eikä osallisena ollut kantasuomalaisia epäiltyjä.

Poliisin mukaan nyt selvitetyllä rikoskokonaisuudella on suora vaikutus Suomen huumausainemarkkinaan ja siihen liittyvään rikolliseen toimintaan.

– Suora yhteys ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen on huolestuttava asia Suomen kannalta. Huumausainerikollisuuteen kuuluu olennaisena osana väkivalta ja ampuma-aseet, joiden käyttökynnys on Ruotsissa tällä hetkellä hyvin matala. Onnistunut esitutkinta on tärkeässä roolissa, kun pyritään estämään kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden leviäminen Suomessa, Sainio sanoo tiedotteessa.

Rahaa kuljetettiin rekoilla ulkomaille

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että eri maista Suomeen saapuneet epäillyt vuokrasivat itselleen asuntoja lyhyiksi ajanjaksoiksi ilman sopimuksia ja vuokra maksettiin käteisellä. Asunnoista liikuttiin ulos erityisesti öisin ja matkaa tehtiin takseilla.

Tutkinnan edetessä poliisi sai selville organisaation toimintamallin ja selvitti tapaamispaikkoja, joissa maahantuodut huumausaineet luovutettiin rekoista jakelijoille. Yksi tapaamispaikka sijaitsi Espoossa kaatopaikan lähellä.

Poliisin mukaan rikollisverkostossa huumeiden maahantuojat vastasivat rekkalogistiikasta ja toinen ryhmä hallitsi huumeiden tilaamista, vastaanottoa sekä levitystä. Verkostoon kuului poliisin mukaan lisäksi ryhmä, joka huolehti rahojen kuljettamisesta.

– Esitutkinnassa havaittiin, että verkoston jäsenet vaihtuivat eri tehtävissä ja että sitä johdettiin ulkomailta käsin. Suomessa huumausaineiden maahantuojat ja levittäjät olivat pääosin toisen polven maahanmuuttajia, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Poliisi takavarikoi tutkinnassa lähes 240 000 euroa käteistä rahaa.

– Esitutkinnassa selvitettiin, että ryhmä järjesteli ainakin yli 2,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa ulos Suomesta. Rahaa kuljetettiin rekka-autoilla muun muassa Turkkiin. Osa huumemaksuista on hoidettu myös muulla tavalla kuin käteisellä. Rahojen kuljettajia ja järjestelijöitä on myös vangittuina. On tärkeää huomata, että rikollisen rahan edelleen järjesteleminen on keskeistä toimintaa uusien huume-erien toimitusten kannalta, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Mikko Nikkanen.

Ruotsissa asuvia tutkittiin

Poliisi kertoo tutkineensa verkoston Ruotsissa asuvia jäseniä, jotka vastasivat osaltaan huumausaineiden maahantuonnista. Poliisin mukaan epäiltyjä on kuusi, joista kahden luovuttamista Suomeen odotetaan. Henkilöillä on poliisin mukaan kytkös ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Suomen esitutkinnassa saatujen tietojen avulla Tukholman poliisi pystyi kohdistamaan tutkintatoimia henkilöihin ja osoitteisiin Ruotsissa ja selvittämään kokonaisuuteen liittyviä tapahtumia sekä takavarikoimaan aineistoa, jotka vahvistivat Suomen viranomaisten epäilyt organisaation toiminnasta ja toiminnan laajuudesta, kertoo Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen tiedotteessa.

Ruotsin poliisi teki kesäkuussa 2023 Suomen esitutkinnassa selvitetyn tiedon perusteella etsinnän paikkaan, josta takavarikoitiin yli 100 kiloa huumausaineita ja suuri määrä erittäin vaarallisia aseita.

Kuolemanpartio toinen osapuoli "jengisodassa"

Tutkinnan aikana takavarikoituja huumeita. Kuva: Poliisi

Dödspatrullen eli suomeksi Kuolemanpartio on toinen Tukholman alueella vuonna 2015 alkaneen verisen "Rinkeby-konfliktin" osapuolista. Dödspatrullenin ja sen vihollisen Shottazin välisessä ”jengisodassa” on kuollut vuosien varrella useita ihmisiä.

SVT:n toimittajan Diamant Salihun Kunnes kaikki kuolevat -kirjassa kerrotaan, kuinka kahteen jengiin päätyneet nuoret olivat aiemmin kavereita keskenään. Kesällä 2015 tehty ryöstö ja ryöstösaaliin jakautumiseen liittyvä riita ajoivat kaverukset eri puolille, ja Dödspatrullen, Shottaz sekä väkivaltainen koston kierre saivat alkunsa.

Useat Dödspatrullenin jäsenet istuvat parhaillaan vankeustuomiota murhista.

Syksyn väkivaltaisuudet liittyvät Foxtrot-rikollisverkostoon

Ruotsin jengiväkivaltaisuudet ovat kiihtyneet viime viikkoina. Pelkästään syyskuun aikana Ruotsissa kuoli yli kymmenen ihmistä. Viimeaikaiset väkivaltaisuudet liittyvät Foxtrot-rikollisverkoston sisäisiin kiistoihin ja toisaalta kilpailuun Dalen-rikollisverkoston kanssa.

Foxtrot-verkoston johtaja Rawa Majid eli "Kurdikettu" majailee Turkissa ja on hankkinut itselleen Turkin kansalaisuuden, minkä vuoksi häntä ei ole voitu luovuttaa Ruotsiin.

Ruotsin poliisi kertoi maanantaina SVT:lle aloittavansa maanlaajuisen operaation väkivalta-aallon pysäyttämiseksi. Sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä viranomaisten välillä räjähdyksien ja ampumisten vuoksi. Poliisi aikoo tehdä myös yhteistyötä Ruotsin puolustusvoimien kanssa.