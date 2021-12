Oulussa on haasteita saada koulupsykologeja avoimena oleviin virkoihin. Tehtävistä on myös vetoa muualle. Osa koulupsykologeista on irtisanoutunut. Henkilöstövaje on johtanut siihen, että kaikissa Oulun kouluissa ei ole tällä hetkellä omaa osoitettua koulupsykologia.

Lisäksi lasten ja nuorten oppimiseen liittyviin psykologisiin tutkimuksiin pääsy on ruuhkautunut. Jonojen purkamiseksi on jouduttu turvautumaan psykologipalveluiden ostoihin yksityiseltä puolelta.