Suomessa on tehty huolestuttava ennätys syntyvyyden laskussa tänä vuonna, kun syntyneiden lasten määrä on painunut historian alhaisimpaan lukemaan.

Tilastokeskuksen mukaan elävänä syntyi hieman runsas 21 000 lasta tammi-kesäkuussa. Se on yli tuhat vauvaa vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Määrä on pienin puolivuotisjakso 123 vuoteen. Syntyvyyttä alettiin mitata vuonna 1900. Alhainen syntyvyys on hälytysmerkki, mutta suuntaa voi olla vaikea kääntää.

Tilastokeskus esittää taulukoina saman, mikä on ollut nähtävissä satojen suomalaiskuntien ja -kaupunkien raiteilla. Lapsia on yhä harvemmassa ja iäkkäämpää väestöä enemmän. Syntyneitä on tänä vuonna ollut 8 570 vähemmän kuin kuolleita.

Suomessa ei ole osattu varautua näin nopeaan syntyvyyden alenemiseen, vaikka merkkejä on ollut näkyvissä koko 2000-luvun.

Jälkikäteen voi huomata syöksyn alkaneen vuonna 2010, jolloin kokonaishedelmällisyysluku laski 1,87:aan.

Väestötieteessä käytetty kokonaishedelmällisyysluku tarkoittaa naisten synnyttämien lasten keskimääräistä lukumäärää.