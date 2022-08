Arktinen alue lämpenee huomattavasti muuta maapalloa nopeammin. Kuvituskuva. Kuva: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT

Arktinen alue on lämmennyt lähes neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Asia käy ilmi tuoreesta Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan arktinen alue on lämmennyt viimeisen 43 vuoden aikana lähes neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Joillain alueilla lämpeneminen on ollut vielä voimakkaampaa, sillä esimerkiksi Barentsinmeren alueella lämpeneminen on ollut jopa seitsemän kertaa nopeampaa.

Arktisen alueen voimakkaampaa lämpenemistä kutsutaan arktiseksi voimistumiseksi.

Tutkimuksessa käytiin läpi napapiirin sisään jäävän alueen lämpenemistä vuodesta 1979 lähtien. Havainnot on siis kerätty ajalta, jolta tarkempia satelliittihavaintoja on saatavilla.

Tutkimuksen mukaan ilmastomallit aliarvioivat arktista voimistumista ja niillä on vaikeuksia simuloida alueen nelinkertaista lämpenemissuhdetta.

Arktinen voimistuminen on suurinta myöhään syksyllä ja alkutalvesta, jolloin lämmin ja osaksi jäästä vapautunut merenpinta luovuttaa lämpöä ilmakehään.

Tutkimus julkaistiin Communications Earth & Environment -tiedelehdessä.