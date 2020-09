Erotiikkatuotteet nostivat suosiotaan heinäkuun aikana.

Klarnan tekemän verkkokauppapulssin mukaan suomalaisten asiointi verkkokaupoissa kasvoi keväällä koronarajoitusten aikaan. Kasvava kehitys jatkui myös kesän yli.

– Vaikka verkkokaupan myynti onkin laskenut hiukan kevään rajusta kasvukaudesta, on selvää, että verkkokauppa on kokenut todellisen pyrähdyksen. Todennäköisesti myös monet heistä, jotka tekivät ensimmäisiä verkko-ostoksiaan keväällä, jatkavat ainakin osittain ostosten tekoaan verkossa. Jos trendi seuraa aiempia vuosia, on todennäköistä, että suomalaisten verkkokauppojen myynti jatkaa kasvuaan taas elokuussa, Klarnan Suomen markkinointijohtaja Jannica Nyman sanoo tiedotteessa.

Maantieteellisesti rahaa on palanut verkko-ostoksiin eniten Uudellamaalla ja maan pohjoisosissa.

Suomalaisten suosiossa ovat olleet autoilu, korut, laukut, kellot ja aurinkolasit. Keväällä kasvusuhdanteeseen lähtenyt puutarhatuotteiden kategoria jatkoi nousuaan myös kesäkuussa. Heinäkuussa ihmiset puolestaan satsasivat erotiikkatuotteisiin.

– Ulkomaanmatkailun vähentyminen on todennäköisesti tarkoittanut monille matkabudjetin käyttämistä kotimaassa. Näin ollen ei ole mahdoton ajatus, että osa rahasta on käytetty itsensä hemmotteluun. Tämä voisi myös selittää eroottisten tuotteiden myynnin piristymisen kesällä, Nyman arvelee.

Klarnan tekemä verkkokauppapulssi on koostettu Klarnan ostodatasta yli 6 000 suomalaisesta verkkokaupasta.