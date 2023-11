Kymmeniä turvapaikanhakijoita saapui jälleen keskiviikkona itärajalle samaan aikaan kun hallitus mietti uusia keinoja tulijavirran tulppaamiseen. Ensimmäinen suunnitelma meni puihin, kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen tiistaina laski puomin hallituksen etenemisreitille.



Keskiviikkona illansuussa Puumalainen näytti alustavasti vihreää hallituksen muutetuille suunnitelmille.

Puumalaisen mukaan hallituksen ensimmäinen luonnos toimiksi ei taannut turvapaikkaa tavoitteleville aitoa mahdollisuutta hakea suojelua.

Nykyinen rajavartiolaki antaa joka tapauksessa selvästi hallitukselle tietyissä tilanteissa mahdollisuuden keskittää turvapaikkahakemusten vastaanotto Suomen rajalla jopa yhteen paikkaan.

Tämä on sallittua esimerkiksi kansalliselle turvallisuudelle aiheutuvan vakavan uhan takia ja jos samalla on perusteltua epäillä, että maahantulo tapahtuu vieraan valtion vaikutuksesta.





Sekä Kuhmon Vartiukseen että Sallan rajanylityspaikalle tuli jälleen keskiviikkona uusia turvapaikanhakijoita. Kuva: JANNE KURONEN / EPA

Tulkinnanvarainen sana rajavartiolaissa on ainakinvakava. Apulaisoikeuskansleri ei ilmeisesti näe tilannetta niin uhkaavana, että turvapaikkahakemusten jättöä pitäisi erittäin voimakkaasti rajoittaa. Hallitus ja rajavartiolaitos ovat nekin pyrkineet vakuuttamaan, että tilanne on viranomaisten hallinnassa, eikä syytä huoleen ole.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on puhunut poikkeuksellisesta tilanteesta ja todennut, että se pitää ottaa vakavasti. Sanavalinnoilla on merkitystä, jos kansalaisten todella halutaan luottavan viranomaisten tilanteenhallintaan.

Vähättelyyn ei pidä sortua, sillä Suomi on nyt hybridivaikuttamisen kohde. Venäjän tavoitteisiin kuulunee juuri se, että tilanne rajalla herättäisi meillä pelkoa, hämmennystä ja sen seurauksena eripuraa. Esimerkiksi venäläisten mielenosoitukset rajojen sulkemista vastaan ovat jo herättäneet meillä kiukkua.

Kremlin virittämään miinaan ei kannata astua. Jos suomalaisten ja suomenvenäläisten välit tulehtuvat, eniten siitä hyötyy Venäjän johto. Mielenosoittajien huolena näkyy olleen lähinnä rajan taakse jääneiden omaisten tilanne, mitä voi pitää inhimillisenä reaktiona.





Marraskuun alun jälkeen itärajalle on tullut kuutisensataa turvapaikanhakijaa. Vauhti on kohtalaisen kova, mutta toistaiseksi viranomaisjärjestelmä on toiminut ongelmitta. Hankalan naapurin aikeita on osattu ennakoida.

Jos Venäjä kiihdyttää operointiaan ja alkaa avustaa rajalle esimerkiksi satoja tulijoita päivässä, ei Suomella ole muuta vaihtoehtoa kuin kiristää edelleen toimia.

Kylmähermoisuutta ei pidä missään tilanteessa kadottaa. Maltti ja päättäväisyys olivat sanat, joita korostettiin presidentin ja puolueiden tapaamisessa keskiviikkona.