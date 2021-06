Muista ilmoittaa oikea tilinumero OmaVerossa, muistuttaa Verohallinto. Kuvituskuva. Kuva: Jari Toivonen

Kesän veronpalautukset alkavat pian, tiedottaa Verohallinto. Ensimmäiset asiakkaat saavat veronpalautuksensa maanantaina 5. heinäkuuta. Ensimmäinen mätkyjen eli jäännösveron eräpäivä on puolestaan torstaina 1. heinäkuuta.

Heinäkuussa palautuksia saa noin 148 000 asiakasta. Yhteensä maksetaan 133 miljoonaa euroa. Mätkyt erääntyvät heinäkuussa 64 000 asiakkaalla ja maksettavaa on yhteensä 52 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden verotus valmistuu nyt kolmatta vuotta joustavasti, eli eri henkilöillä eri aikaan. Ensimmäiset asiakkaat saavat veronpalautukset heinäkuussa, viimeisimmät joulukuussa.

Eniten palautuksia maksetaan elokuussa. Tiistaina 3. elokuuta palautuksia maksetaan 2 miljoonalle asiakkaalle yhteensä 990 miljoonaa euroa.

Verohallinto maksaa veronpalautukselle hyvityskorkoa, joka lisätään verotuspäätöksessä ilmoitettuun summaan maksettaessa. Vuonna 2021 korko on 0,5 prosenttia.

Malttia, jos rahoja ei näy

Jos veronpalautuksia ei näy palautusaamuna tilillä, kannattaa odottaa ja tarkistaa tilanne uudelleen illalla.

– Tänä vuonna veronpalautusten odottajilta vaaditaan malttia, rahat eivät ole välttämättä tilillä heti veronpalautuspäivän aamuna. Pystymme kuitenkin maksamaan veropalautuksia joka kuussa päivää viime vuotta aiemmin, ylitarkastaja Juha Villman kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Joissain tapauksissa veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä siitä, mitä alkuperäisessä verotuspäätöksessä kerrotaan. Näin voi käydä jos verotustietoihin tulee muutoksia, eli asiakas tai puoliso on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta tai verohallinto on saanut muualta verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös silloin maksupäivä voi siirtyä, jos veronpalautusta käytetään verojen maksuun tai se ulosmitataan.

Myös oikean tilinumeron puute voi aiheuttaa palautusten siirtymisen. Verohallinto pyytää asiakkaita tarkistamaan tilinumeronsa OmaVero -verkkopalvelussa.

– Esimerkiksi viime vuonna 32 000 henkilöä sai veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä, koska Verohallinnolla ei ollut henkilöiden tilinumeroita ajoissa tiedossa. Maksuosoituksena maksetun veronpalautuksen voi lunastaa Nordean konttoreista myöhemmin, mutta veronpalautuspäivänä ei rahoja vielä saa, Villman kertoo.

Tällä hetkellä Verohallinnolta puuttuu tilinumero 600 henkilöltä, jotka saavat palautuksia heinäkuussa. Elokuussa veropalautuksia saavilta tilinumeroita puuttuu vielä 53 000.