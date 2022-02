Eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt jo kahden vuoden ajan, tiedottaa Eläketurvakeskus. Keskimäärin eläkkeelle siirryttiin viime vuonna 62,4 vuoden iässä.

Vuonna 2020 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi viidellä kuukaudella. Viime vuonna nousua oli kuusi kuukautta.

– Viime vuosina eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti eläkeuudistuksen ansiosta. Nyt myös uusien työkyvyttömien määrä väheni, mikä nosti eläkkeellesiirtymisikää entisestään, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Puolet viime vuoden kehityksestä selittyy eläkeuudistuksen vanhuuseläkkeen alaikärajan nostamisella.

Toinen puoli on seurausta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien yllättävästä laskusta. Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 17 500 henkilöä, mikä on reilu kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä on alhaisin koko mittaushistorian aikana. Vielä ei ole tiedossa, onko kyse pysyvästä ilmiöstä vai korona-ajan poikkeuksellisuudesta.

– Tuskin suomalaisten terveydentila on kohentunut näin paljon korona-aikana. Sen sijaan hoitovelka lienee kasvanut, kun poikkeusoloissa ei hakeuduta lääkäriin. On varsin todennäköistä, että työkyvyttömien määrä nousee pandemian jälkeen, arvioi Kannisto.

Ikääntyneiden eli 60–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna 56,9 prosenttia. Se nousi puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Ikääntyneiden työllisyys on noussut 2000-luvulla voimakkaasti. Vuosituhannen alussa luku oli puolet nykyisestä.

Yhteensä työeläkkeelle siirtyi vuonna 2021 61 500 henkilöä, joista 44 000 vanhuuseläkkeelle.