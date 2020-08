Kartoituksen mukaan tablettien käyttö on vielä toistaiseksi melko vähäistä. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Digitaidot ovat hyvällä tasolla suurella osalla suomalaisista. Asia selviää valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston tekemästä yhteisestä digitaitokartoituksesta.

Kartoituksen mukaan digitaalisista palveluista hallitaan yleisimmin sähköpostin käyttäminen, lehtien lukeminen verkossa sekä tiedonhaku ja internetin selaaminen. Kartoituksen perusteella suuri osa käyttää älypuhelinta, mutta myös tietokoneen päivittäinen käyttö on yleistä. Tabletin tai älytelevision käyttö on pysynyt vielä melko vähäisenä.

– On hienoa, että Suomessa eri toimijat tekevät useista näkökulmista tutkimusta aihepiirin ympäriltä. Se lisää yhteistä ymmärrystämme digitaidoista. Digituella on merkittävä rooli myös nykyisessä hallitusohjelmassa ja Digitalisaation edistämisen ohjelmassa, erityisasiantuntija Sanna Sinisalo valtiovarainministeriöstä kertoo tiedotteessa.

Kartoitus paljasti myös, että moni käyttää vain itselleen tuttuja digipalveluita. Uusien palveluiden käyttö vaatisi taitoja erityisesti tietoturvaan liittyen.

Vastaukset vahvistavat käsitystä suomalaisista taitavina internetin käyttäjinä. Tilastokeskuksen mukaan noin 80 prosenttia 16–89-vuotiaista käytti vuonna 2019 nettiä useasti päivässä. EU-komission vuosittain tekemässä DESI-vertailussa Suomi sijoittui tänä vuonna ensimmäiseksi.

Kartoituksen aineisto kerättiin verkossa olleesta kyselystä ja puhelinhaastatteluista. Verkossa vastauksia kertyi lähes 13 000, puhelimitse tutkimukseen vastasi yli 1 000 henkilöä.

Kartoituksen mukaan digitaalisten palveluiden käyttöä lisäisivät, jos laitteiden käyttöön saisi tukea. Myös laitteiden luotettavuus ja tietoturva oli tärkeä tekijä.

Kartoituksessa nousi esiin huoli ikääntyvän väestön digitaitojen puutteesta. Useat vastanneet kertoivat asioivansa verkossa omien vanhempiensa tai muiden ikääntyneiden läheistensä puolesta.

– Kartoituksen mukaan yleisin digituen avuntarjoaja on monelle omat läheiset, eikä muita digitukipalveluita vielä juuri tunneta. Tavoitteemme on, että kaikilla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa asiointiin apua joustavasti, Digituen projektipäällikkö Minna Piirainen sanoo.