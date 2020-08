Suomalaiskonseptiin perustuva sarja seuraa Leahin, Lilyn, Sharelin ja Goharin au pair -kokemuksia Kaliforniassa. Kuva: Aito Media Oy

Hollannin au pairit Losissa

Tasan ei käy onnen lahjat. Tämä viisaus muistuu mieleen hollantilaisia au paireja seuratessa.

Parikymppiset Lily, Leah, Gohar ja Sharel matkustavat kolmeksi kuukaudeksi Los Angelesiin huolehtimaan isäntäperheiden lapsista. Unelmat tulevien kuukausien ihanuudesta ovat yhteisiä, mutta perheet ja niiden vaatimukset kovin erilaisia.

Goharin, 22, perhe noudattaa tiukkoja sääntöjä, mutta elää raivoavien lasten ja pesemättömän pyykin kaaoksessa. Leahin, 21, perheessä sellerimehua juova yksinhuoltajaäiti kieltää tekemästä jääpaloja fluorisoidusta vedestä, koska sillä "yritetään tehdä meistä tyhmiä". Sharelin, 19, perheen äiti suuttuu, kun au pair ei löydä heti yhteyttä lapseen. Lilyn, 19, liberaali perhe opettaa paistamaan pannukakkuja ja vie häntä bilettämään. Kuka ei kuulu joukkoon?

Suomalaisformaatista tuli hitti

Hollannin au pairit Losissa perustuu suomalaisen Aito Median ja Kati Kanervan kehittämään suosittuun alkuperäisformaattiin Au pairit. Ylellä nähdystä hittisarjasta on tekeillä jo kahdeksas kausi.

Sarjan ensimmäinen ulkomailla tehty versio on viihdyttävää katsottavaa. Au pairit ovat kameran edessä vilpittömän ja välittömän oloisia.

Alkuperäinen Au pairit on ollut otsikoissa draamojen vuoksi. Milloin kohun on nostanut keskinäinen nahistelu, milloin isäntäperheen sinkkuisään rakastuminen. Vielä ensimmäisissä jaksoissa hollantilaisversiossa draamaa on tarjolla maltillisesti. Siemeniä siihen toki jo kylvetään.

Yle Areena 19.8., TV2 24.8. alkaen