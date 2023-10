Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustaja Oulusta.

Ikävät tiedot niin kauempaa kuin lähialueiltamme ovat muistuttaneet varautumisen tarpeesta. Orpon hallitusohjelman kirjaus uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen aikakauden alusta on jo osoittautunut paikkansa pitäväksi.

Onneksi olemme olleet kaukaa viisaita ja pitäneet yllä uskottavaa puolustusta. Todellisuutta on, että itänaapurimme käyttäytyy nyt arvaamattomasti ja Suomen on oltava valmistautunut. Puolustukseen on panostettava. Sinisilmäisyyden aika on ohi. Esimerkiksi oli suuri virhe antaa maakaasuputkiemme sijainnit verkossa kaikkien ulottuville.

Kansalaisten turvallisuuden varmistaminen on valtion ja poliitikon tärkein tehtävä. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus panostaa sekä sisäiseen että ulkoiseen turvallisuuteen.

Maamme turvallisuuteen panostetaan ensi vuonna siten, että puolustusmenot ovat 2,3 prosenttia vuodelle 2024 ennustetusta BKT:sta. Sotilaalliseen maanpuolustuksen ja kriisinhallinnan rahoitusta lisätään 280 miljoonalla eurolla, jolla vahvistetaan puolustuskykyä sekä vastataan Suomen Nato-jäsenyyden vaatimuksiin. Puolustusta kehitetään nopeutetulla aikataululla.

Suomi vastaa aina omasta puolustuksestaan. Jatkuvasti harjoittelevat joukkomme ja nykyaikainen kalusto antavat uskottavaa ja positiivista viestiä myös Naton suuntaan. Naton, turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeät hallitusohjelmaan kirjatut pohjoisen Suomen väylähankkeet on saatava maaliin. Kansanedustajana aion tehdä sen eteen oman osani.

Toimin eduskunnan hallintovaliokunnassa, johon kuuluvat Poliisin, Tullin ja rajavalvonnan asiat. Valiokunnassa on jo vuosia vaadittu, että maamme sisäisen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että Poliisin toiminta turvataan riittävällä rahoituksella. Tämä hallitus lisää Poliisin rahoitusta ensi vuodelle noin 10 prosenttia. Korotuksen jälkeen poliisitoimen valtakunnallinen määräraha vuonna 2024 on 1,017 miljardia euroa. Resurssit eivät ole suuret: vertailun vuoksi, Pohteen tämän vuoden toimintakate on lähes 1,7 miljardia euroa.

Suomessa on Euroopan vähiten poliiseja väkilukuun verrattuna. Tavoitteena on lisätä poliisien määrä 8 000 henkilötyövuoteen hallituskauden loppuun mennessä. Lisäykset tehdään operatiiviseen toimintaan, mikä tulee näkymään positiivisesti rikosvalvonnassa ja -tutkinnassa. Poliisien tehtäväkenttä on laajentunut paljon viime vuosina, ja muutos jatkuu. Esimerkiksi Nato-jäsenyys tuo poliisille lisää vastuita, joiden määrää emme pysty vielä edes arvioimaan. Poliisin määräraha pitää saada pysyvästi korkeammalle tasolle.

Turvallisuuspolitiikassa puheet eivät riitä pitämään suomalaisia turvassa. Tarvitaan tekoja, ja niitä Orpon hallitus nyt tekee, uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen aikakauden kynnyksellä.

