Helsinki

Suomalaiset vapaaehtoiset ovat olleet kysyttyjä kouluttamaan ukrainalaisia sotilaita. Kuvassa ukrainalainen sotilas Bahmutin lähistöllä 25. maaliskuuta 2023. Kuva: ROMAN CHOP

Osalla ei ole minkäänlaista sotilaskoulutusta, toiset taas ovat jo käyneet taistelemassa rintamalla. Tällainen on vaihteluväli niillä ukrainalaisilla, joita vapaaehtoiset suomalaiset reserviläiset kouluttavat paikan päällä. On myös vanhahtavaa neuvostoaikaista oppia saaneita sekä niitä, joilla on motivaatio hieman hukassa.

– Mutta enemmän on sitä jengiä, joka on mukana meiningissä ja ihan oikeasti haluaa oppia, kertoo STT:lle suomalaiskoulutusta organisoivan Lion Defence Team -yhdistyksen perustaja Tomi Hiltunen.

Yhdistys on toiminut viime syksystä alkaen, mutta Hiltunen laskee olleensa reilun vuoden aikana mukana järjestelemässä noin 5 000 ukrainalaisen kouluttamista.

Hänen mukaansa erityisen aktiivisia oppilaita ovat he, jotka ovat pian lähdössä rintamalle.

– He kyselevät paljon, pallottelevat ideoita, omaksuvat asioita opetustilanteissa ja ovat muutenkin täysillä mukana, Hiltunen sanoo.

Keitä suomalaiset sotilaskouluttajat sitten ovat?

– Meillä on evp-porukkaa (entistä Puolustusvoimien kantahenkilökuntaa) ja kaikenikäisiä reserviläisiä, nuorimmat parikymppisiä ja vanhimmat viisikymppisiä, Hiltunen kuvaa.

"Haluamme pitää tason korkeana"

Mukana on myös terveydenhoidon ammattilaisia antamassa taisteluensiapukoulutusta. Hekin ovat aktiivisia reserviläisiä.

– Haluamme pitää koulutuksen tason korkeana, Hiltunen perustelee.

Sotilaallisia taitoja kouluttavilta edellytetään joko aiempaa toimintaa Maanpuolustuskoulutuksessa (MPK) tai esimerkiksi kuulumista maakuntajoukkoihin. Tämä takaa, että repussa on päivitettyjä taitoja ja riittävästi kertaamista. Nuorimmilla eduksi ovat tuoreet muistot varusmiespalveluksesta.

– Suomessa on hyvä sotilaskoulutus. Niillä perustiedoilla, jotka intissä saa, pärjää täällä tosi pitkälle, Hiltunen kertoo.

Yhteneväinen koulutustausta takaa sen, että 4–6 hengen koulutustiimi saadaan melko nopeasti samalla viivalle siitä, miten ja millaista koulutusta ukrainalaisille noin viikon aikana annetaan.

– Pääosin se on peruskoulutusta, eli puhutaan ensiavusta, turvallisesta aseenkäsittelystä, ryhmien ja joukkojen liikkumisesta sekä perustaistelumenetelmistä.

Varusmiespalveluksesta tuttujen oppien lisäksi suomalaiset kouluttavat pienlennokkien (drone) käyttämistä tiedustelussa.

Resurssit pullonkaulana

Lion Defence Team on kouluttanut tähän mennessä vapaaehtoisista koostuvien Ukrainan aluepuolustusjoukkojen ja kansalliskaartin sekä myös rajavartioston jäseniä – ei siis esimerkiksi varsinaisen armeijan sotilaita. Suomalaiset luokitellaan Ukrainassa "epävirallisiksi vapaaehtoisiksi".

Tunnustusta on kuitenkin tullut myös viralliselta taholta muun muassa asevoimien komentajan Valeri Zaluzhnyin maaliskuussa myöntämän ansiomerkin muodossa. Suomalaisten jatkuva huolenaihe on kuitenkin rahan riittäminen.

– Isoin hidaste on resurssipuoli. Ei ole sopivia, luotettavia ajoneuvoja ja rahaa maksaa dieseleitä ja sen semmoisia kouluttajien ja humanitaarisen porukan liikkumiseen, Hiltunen kertoo.

Toistaiseksi yhdistys on korvannut kouluttajille matkakulut ja majoituksen, mutta ei esimerkiksi päivärahoja. Vapaaehtoisia lähtijöitä on silti riittänyt.

– Olisi tietysti hyvä, että jonkinlainen korvaus voitaisiin maksaa. Nyt toiminta on rajattu siihen, kuinka paljon kenenkin säästöt ja lomapäivät kestävät täällä olemista, Hiltunen sanoo.