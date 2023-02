MM-kisojen ensimmäinen viikko on takana. Näkymä toiselle kisaviikolle on, että maastohiihdossa jokaisen miesten matkan voittaja on norjalainen ja naisissa ruotsalainen.

Suurempi jännityksen aihe on, voittaako Johannes Hösflot Kläbo ensimmäisen normaalimatkojen arvokisakultansa.