Suomen suurimmalla käytettyjen autojen myyjällä Kamuxilla on liikkeitä myös Ruotsissa ja Saksassa. Pörssiyhtiö ei kerro eri maista tuotujen määriä, mutta Ruotsin autoille on hyvin kysyntää nyt eripuolilla Eurooppaa.

– Kruunun kurssi on ollut alhainen jo jonkin aikaa, ja se on saanut myös keskieurooppalaiset ammattiostajat liikkeelle. Hankinta on vaikeutunut, koska ostajia on paljon. Ruotsista myytiin esimerkiksi tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ulos todennäköisesti enemmän autoja kuin mitä samaan aikaan rekisteröitiin uutena, Kamuxin viestintäjohtaja Katariina Hietaranta toteaa.

Kamux ostaa paljon autoja Ruotsista, mutta pääosin ne myydään myös siellä ketjun 23 myymälässä. Suomeen ketju on tuonut perinteisesti autoja Ruotsista, mutta esimerkiksi viime vuonna se hankki autoja yhteensä kolmestatoista eri maasta, Ruotsin lisäksi esimerkiksi Saksasta.

Suurin osa ketjun Suomessa myytävistä autoista on peräisin maan rajojen sisäpuolelta.