Kairo

Suezin kanava on ollut tukossa tiistaista saakka konttilaivan jäätyä jumiin. Arkistokuva vuodelta 2019. Kuva: MOHAMED HOSSAM

Jos Suezin kanavassa tapahtuvalle haverille olisi haluttu etsiä mahdollisimman huono ajankohta, se olisi voinut olla juuri nyt. Logistiikan professorin Lauri Ojalan mukaan maailman konttimarkkinoilla ja -kuljetuksissa oli jo entuudestaan erittäin huono tilanne, jota suureen konttialuksen kääntyminen poikittain Suezilla sekoittaa entisestään.

– Tämän vaikutus on huomattavasti suurempi nyt kuin mitä se olisi ollut, jos tämä olisi tapahtunut normaalioloissa, Ojala Turun yliopistosta sanoo.

Hänen mukaansa vuosi sitten koronapandemian myötä alkaneet vaikeudet kärjistyivät maailmanlaajuisessa konttiliikenteessä entisestään vuodenvaihteessa. Esimerkiksi Kiinasta puuttuu tyhjiä kontteja lastattavaksi vientiin, kun taas Yhdysvaltain länsirannikolla on satojatuhansia kontteja purkamatta sairastumisten takia. Kontit ovat siis väärissä paikoissa.

Konttiliikenteessä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ojalan mukaan ennen koronaa konttialukset kulkivat aikataulussa noin 80–90 prosenttisesti, mutta nyt täsmällisyys on pudonnut noin 40 prosenttiin – siis jo ennen Suezin haveria.

Suezin tilanne ei heijastu kokonaiskuvaan vain Ever Given -aluksen kuljettamien konttien takia. Tukoksen vuoksi viivästyi myös ainakin sadan kanavassa jo olevan tai siihen pyrkivän aluksen matka, joista Ojalan arvion mukaan yli puolet on nimenomaan konttialuksia. Suezin yksittäisen tapahtuman kerrannaisvaikutuksissa ei hänen mukaansa puhutakaan ehkä viikoista vaan kuukausista.

Ojala pitää Ever Given -aluksen omistavan taiwanilaisyhtiön ilmoittamaa kovaa tuulta mahdollisena selityksenä turmalle.

– Konttialus on kuin ruotsinlaiva. Sen tuulipinta on todella iso. Silloin, kun aluksen nopeus on hyvin alhainen, sen ohjailtavuus on tosi heikko ja tuulen vaikutus suuren pinta-alaan voi olla sellainen, ettei alusta pysty ohjaamaan, Ojala sanoo.

Haverin lopullinen syy kuitenkin selviää vasta myöhemmin, hän muistuttaa.