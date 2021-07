Tokio

Annimari Korte putosi jatkosta. Kuva: VALDRIN XHEMAJ

Suomalaisaiturit Annimari Korte ja Reetta Hurske putosivat aikavertailun jälkeen naisten 100 metrin aitojen jatkosta Tokion olympialaisissa.

Korte juoksi alkuerissä ajan 13,06, kun taas Hurske ylitti maaliviivan omassa erässään ajalla 13,10.

Suomen ennätyksen kaksi vuotta sitten juossutta Kortetta vaivasi takareisi. Hän kertoi Ylen haastattelussa, että vaiva vie tehot aidan ylityksessä. Aidan yli ei pääse ponnistamaan, koska sattuu niin paljon, hän kuvaili tuskiaan.

– Tosi onnellinen, että pääsin juoksemaan ja tosi mahtavaa, että pystyi juoksemaan tällä jalalla, mutta ei ihan täysiä pystynyt juoksemaan, hän kertoi Ylelle.

Toimittaja tiedusteli häneltä myös, aikooko hän mennä olympialaisten jälkeen leikkaukseen reitensä vuoksi. Korte kuitenkin arveli harkitsevansa tätä varmasti muutaman päivän.

Korte kertoi aloittaneensa kolme vuotta sitten kunnolla urheilemaan taas. Tuolloin hän ei omien sanojensa mukaan olisi voinut edes kuvitella, että juoksisi olympialaisissa.

Korteen alkuerän lähdössä oli ongelmia. Suomalaisjuoksijan mukaan hän ei kilpakumppaneidensa kanssa onnistunut ollenkaan kuulemaan alun valmistavia komentoja.

"Kyllä syö naista"

Ylen haastattelussa Hurske kuvaili aikaansa kovin sanoin.

– No eihän toi 13,10 ole yhtään minkään näköinen aika. Kyllä se syö naista. Ei sille nyt vain voi mitään, hän kertoi Ylelle.

Hän kertoi juostessa tuntuneen siltä, että aidanylitystekniikka hajoaa. Lähtöpäässä hän arvioi vielä olleensa hyvin mukana, kuin myös viimeisillä kymmenillä metreillä.

Hurske kertoi Ylelle vanhojen vaivojen olleen viime aikoina rasitteena, muun muassa selkä ja takareisi ovat vaivanneet.

– Onhan tässä ollut aika haastava vuosi, mutta se nyt ei ole mikään syy tuolle ajalle.

– Enemmän se on pään sisällä tämä ärsytys ja ketutus. Hyvä kunto on mutta se ei tule tuolla radalla esiin, hän lisäsi.

Kortteen tikkaama Suomen ennätys on kahden vuoden takaa ja ennätysaika oli tuolloin 12,72. Tällä kaudella aiturin paras juoksu on kulkenut aikaan 12,91. Hurskeen oma ennätys on puolestaan 12,78 ja kauden paras 12,96.

Lehikoinen pettymyksestä huolimatta motivoituneena

Aitajuoksija Viivi Lehikoinen juoksi Tokion olympialaisten alkuerissä lauantaina uransa toiseksi parhaan ajan 55,67, mutta jäi erässään viidenneksi, aikavertailussa sijalle 21 ja karsiutui ensimmäisenä välieristä kahden sadasosan erolla viimeiseen jatkopaikkaan.

– Tietysti pettynyt fiilis. Jäi taas niin pienestä kiinni ja jossain toisessa erässä olisin päässyt helposti jatkoon, Lehikoinen harmitteli STT:lle.

– 55 ja puolella ei olympialaisissa tällä hetkellä tee hirveesti mitään. Harmittaa. Ensi kerralla pitää juosta kovempaa.

Ennätyksensä 55,42 Lehikoinen juoksi heinäkuun alkupuolella 23-vuotiaiden EM-finaalissa. Sijoitus oli kurjasti neljäs.

Pettymyksistä huolimatta Lehikoisen kausi on ollut kokonaisuudessaan erinomainen.

– Tosi motivoitunut fiilis ensi kaudelle. Tuntuu, että olen jo saavuttanut niin paljon, että haluaisin päästä treenaamaan lisää ja kehittyä paremmaksi, Lehikoinen sanoi mittavasta kehitysharppauksestaan.

– Mutta vielä on kuukausi kisakautta jäljellä. Katsotaan mitä se tuo aidoissa ja sileällä 400 metrillä.